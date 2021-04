Ligue des champions féminine: le bel accueil des joueuses du PSG par les Ultras parisiens

Après avoir battu l'OL ce dimanche en quart de finale retour de Ligue des champions, les joueuses du PSG ont été accueillies par le Collectif Ultras Paris lors de leur retour dans la capitale.

C’est une victoire qui méritait un accueil chaleureux. Les filles du Paris-Saint-Germain ont éliminé l’OL de la Ligue des champions, ce dimanche à Lyon, en s’imposant 2-1 lors du quart de finale retour. Les joueuses et le staff ont ensuite eu la bonne surprise de voir le Collectif Ultras Paris (CUP) les accueillir à leur retour dans la capitale.

Paris en demi-finales des deux Ligues des champions

Au programme, des fumigènes, des mots d’encouragements et des chants repris en cœur, entre supporters et joueuses. Plusieurs ont partagé la séquence sur les réseaux sociaux, dont Marie-Antoinette Katoto, l’attaquante du PSG, particulièrement enthousiaste. Le CUP voit ses équipes masculine et féminine rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions. Les filles y affronteront le Barça.

Pour les ultras présents, cette qualification était une raison pour braver le couvre-feu, alors que certains chants chambreurs vis-à-vis de l’Olympique Lyonnais ont été entonnés avec cœur. Comme un air de célébration pré-Covid.