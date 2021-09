Ligue des champions féminine: le PSG avec le Real Madrid, l’OL hérite du Bayern et de Benfica

Le tirage des groupes de la Ligue des champions féminine a été plutôt clément pour le PSG, qui est placé dans une poule abordable avec le Real Madrid. Pour l’OL en revanche, il faudra être sérieux dans un groupe composé notamment du Bayern Munich, présent dans le dernier carré de l’édition précédente.

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais sont fixés sur leur sort européen. Alors que se tenait se lundi midi à Nyon (Suisse) le tirage au sort des seize équipes qualifiées en Ligue des champions féminines, les deux formations françaises savent à quelle sauce elles vont être mangées en phase de groupes.

Pour le PSG, éliminé en demi-finale la saison dernière par le FC Barcelone, futur champion d’Europe, le sort lui a réservé une double confrontation face aux vice-championnes espagnoles du Real Madrid, qui participeront pour la première fois de leur histoire à la C1 un an après la création de leur section féminine. Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle, nommé cet été à la place d’Olivier Echouafni malgré le titre en D1 féminine, affronteront également les championnes en titre islandaises de Breidablik et celles d’Ukraine, le WFC Kharkiv, dans un groupe attendu à leur portée pour un Paris présent dans le chapeau 1.

Deux gros morceaux pour les Lyonnaises

Pour les Lyonnaises, sept fois championnes d’Europe mais sorties dès les quarts de finale par leurs compatriotes parisiennes lors de l’édition précédente, le tirage a été moins clément avec notamment la présence des redoutables joueuses du Bayern Munich, vainqueures de leur championnat et dans le dernier carré de la dernière C1. Les filles entraînées par Sonia Bompastor, qui faisaient figure d’épouvantail dans le chapeau 2, devront également faire avec les championnes en titre suédoises du BK Häcken (Göteborg), ainsi qu’avec le Benfica Lisbonne, champion du Portugal.

Rappelons tout même qu’une élimination paraît peu probable pour les deux clubs français, qui figurent parmi le gratin sur le Vieux-Continent. En effet, à l’issue de cette phase de groupes qui s’étirera du 5 et 6 octobre (première journée) aux 15 et 16 décembre (sixième journée) avec des oppositions aller et retour, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés directement pour les quarts de finale. Les seizièmes et les huitièmes de finale ont disparu du programme afin d’augmenter l’intérêt et l’attractivité de la compétition.

Le tirage au sort complet:

Groupe A: Chelsea (ANG), Wolfsburg (ALL), Juventus Turin (ITA), Servette FCCF (SUI);

Groupe B: PSG, Breidablik (ISL), WFC Kharkiv (UKR), Real Madrid (ESP);

Groupe C: Barcelone (ESP), Arsenal (ANG), Hoffenheim (ALL), HB Køge (DAN);

Groupe D: Bayern Munich (ALL), Lyon, Benfica (POR), Häcken (SUE).