Ligue des champions féminine: le tirage complet des quarts de finale, avec l'OL et le PSG

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions féminine a abouti à des affiches PSG-Wolfsburg et OL-Chelsea.

Le tirage au sort n'a pas été spécialement clément pour les clubs français, qui échappent tout de même au Barça. Pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine, le Paris Saint-Germain doit faire face au VfL Wolfsburg (double champion d'Allemagne en titre), tandis que l'Olympique Lyonnais, tenant du titre, se retrouve opposé à Chelsea. Bayern Munich-Arsenal et AS Rome-FC Barcelone sont les deux autres affiches dévoilées ce vendredi par l'UEFA.

Les deux clubs français joueront la première manche à domicile, les 21 et 22 mars. Les matchs retour sont programmés du 29 au 30 mars.

Pas de potentielle demi-finale franco-française

Si le PSG et l'OL se qualifient, ils ne s'affronteront pas en demi-finale (22-23 avril et 29-30 avril). D'un côté, les vainqueurs de PSG-Wolfsburg et de Bayern-Arsenal se retrouveront. De l'autre, l'équipe qualifiée dans le duel OL-Chelsea sera opposée à celle de la confrontation Roma-Barça.

Avant de se frotter à l'OL, Chelsea a battu deux fois le Paris Saint-Germain durant la phase de poules (1-0 puis 3-0). Ce qui a permis au club anglais de terminer devant le PSG. Dans le groupe B, Wolfsburg avait terminé invaincu (quatre victoires, deux nuls) devant la Roma.

Le Philips Stadion d'Eindhoven accueillera la finale, prévue le 3 juin.