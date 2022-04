Ligue des champions féminine: qualifié pour la finale, le Barça affrontera le PSG ou Lyon

Au terme de la demi-finale retour de ce samedi, l'OL ou le PSG sera opposé au FC Barcelone pour la finale de la Ligue des champions féminine. Après avoir remporté le match aller 5-1, les Barcelonaises ont cette fois-ci connu la défaite sur le terrain de Wolfsburg (2-0). Ce revers met un terme à une grosse série des Catalanes sans les empêcher de se qualifier.

Le FC Barcelone s'est qualifié ce samedi pour la finale de la Ligue des champions féminine de football. Et ce, malgré sa défaite 2-0 en demi-finale retour sur le terrain de Wolfsburg, après avoir remporté le match aller 5-1. Le Barça, tenant du titre, affrontera en finale le 21 mai à Turin le Paris SG ou Lyon, opposés dans la seconde demi-finale ce samedi (21h00).



Tabea Wassmuth (47e) et Jill Roord (59e) ont marqué les deux buts de Wolfsburg, qui n'a jamais réussi à croire à une "remontada" qui aurait relevé du miracle. Les Allemandes, leader de la Bundesliga, pourront juste se satisfaire d'avoir mis un terme à une série impressionnante de 45 matches consécutifs sans défaite des Barcelonaises.



Mais leur tentative de faire douter Barcelone, devant 22.000 supporters (record du club pour les féminines), a tourné court, même si les occasions en toute fin de match auraient peut-être pu faire douter les Catalanes. "Nous avons montré notre véritable visage et offert un bon match aux spectateurs", s'est pourtant félicitée la capitaine et gardienne de Wolfsburg Almuth Schult.

Une victoire pour sauver l'honneur

Etouffées à l'aller par la maîtrise collective de leurs adversaires, les "Louves" ont eu un peu plus de possession lors de ce match retour, et il a fallu que la gardienne espagnole Sandra Panos s'emploie pour éviter l'ouverture du score en première période, sur la première grosse occasion du match par Roord.

Mais Schult, qui avait réussi 16 parades au match aller dans les buts allemands, a également été sollicitée par la joueuse Fifa de l'année Alexia Putellas et ses partenaires de l'attaque. La deuxième période avait commencé depuis moins de deux minutes lorsque Wassmuth a vu son tir détourné dans le but, à la suite d'une situation de coup franc (1-0, 47e).



Poussées par leur public, les Allemandes ont bousculé les Barcelonaises, et leurs efforts ont été récompensés à l'heure de jeu, par un but de Roord (2-0, 59e) d'une vingtaine de mètres qui a pris à contre-pied Panos.



Dans les dernières minutes, le match s'est brièvement débridé, avec des situations dangereuses de part et d'autre, mais aucune des attaques n'a réussi à trouver la faille. Barcelone, nettement supérieur sur l'ensemble des deux matches, pouvait savourer une qualification amplement méritée.