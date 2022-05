Ligue des champions féminine: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la finale Barça-OL

L’Olympique Lyonnais va tenter de remporter la huitième Ligue des champions féminine de son histoire ce samedi contre le Barça. Une rencontre à suivre à partir de 19h sur TMC, la plateforme payante de DAZN, la chaîne Youtube gratuite de DAZN ainsi qu’en live texte commenté sur notre site.

L’Olympique Lyonnais va tenter de reprendre sa couronne. Vainqueures de la Ligue des champions féminine cinq fois d’affilée entre 2016 et 2020, les Rhodaniennes ont abandonné leur trophée au FC Barcelone la saison passée. Ce samedi, les joueuses de Sonia Bompastor ont l’opportunité de remporter le huitième titre de leur histoire face aux coéquipiers de la Ballon d’Or 2021, Alexia Putellas.

Les Lyonnaises peuvent réaliser le doublé

Tombeuses du PSG en demi-finale devant une affluence record et presque assurées du titre en D1 féminine (elles ont cinq points d’avance sur les Parisiennes à deux journées de la fin), les Lyonnaises ont l’occasion de réaliser une fin de saison exceptionnelle.

Pour remporter le sacre, Eugénie Le Sommer souhaite s’appuyer sur l’expérience du club rhodanien. “On travaille au quotidien pour garder l’OL le plus haut possible. Quand on parle de l’ADN du club, l’expérience en fait partie, confiait la Lyonnaise à RMC Sport la semaine passée. C’est dans notre ADN de transmettre les valeurs. Quand je suis arrivée, certaines filles m’ont transmis ces valeurs de gagne. Forcément, c’est quelque chose qu’il faut utiliser. Dans ce genre de match et de finale c’est hyper important.”