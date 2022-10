Ligue des champions: décimées par les blessures, les Lyonnaises entament leur campagne contre Arsenal

Invaincu en championnat depuis le début de la saison, l'OL affronte les vice-championnes d'Angleterre d'Arsenal, lors de la première journée de Ligue des champions féminine (21 heures). Un cador que les championnes en titre vont tenter de dominer malgré de nombreuses absences.

Cinq mois après être allées glanées leur huitième sacre européen à Turin face à Barcelone (3-1), les Lyonnaises sont de retour aux affaires ce mercredi en Ligue des champions. Et les joueuses de Sonia Bompastor devront vite enfiler le bleu de chauffe face à l'un des cadors du football anglais.

Bompastor et l'OL doivent composer avec les blessures

Face à Arsenal (21 heures sur YouTube et DAZN), emmené par sa capitaine Beth Mead, deuxième du dernier Ballon d'or féminin, les championnes en titre devront en plus faire face à une cascade de blessures. Actuellement, ce ne sont pas moins de neuf joueuses qui sont sur le carreau du côté de l'OL, et pas des moindres : Ellie Carpenter, Griedge Mbock, Dzsenifer Maroszan, Catarina Macario, Vanessa Gilles, Delphine Cascarino, Ada Hegerberg, Amel Majri et Sara Däbritz vont toutes manquer ce premier rendez-vous en C1. De quoi provoquer, logiquement, des maux de tête pour l'entraîneuse des championnes de France dans sa composition d'équipe.

"Les joueuses sont très sollicitées, en club mais aussi avec leur sélection", tentait d'expliquer hier en conférence de oresse Sonia Bompastor. "On ne peut pas tout maîtriser nous-mêmes, c'est parfois difficile mais il faut l'accepter, essayer de trouver des solutions pour l'éviter, et rester solidaires pour avancer ensemble."

Digérer la déception du Ballon d'or

Autre élément à digérer : l'absence de Lyonnaises dans le top 6 du Ballon d'or (Ada Hegerberg, 7e, et Wendie Renard, 8e, sont les deux seules à figurer dans le top 10), remporté lundi soir à Paris par Alexia Putellas pour la deuxième année consécutive. "On a gagné la Ligue des champions, on a gagné le championnat. Ne pas voir une seule Lyonnaise dans les six premières, ça interroge", a réagi la manageuse de l'OL. "Je suis en droit d'estimer que j'ai plusieurs joueuses qui peuvent être au moins dans le top 5."

De son côté, la capitaine des Bleues Wendie Renard se voulait plus mesurée : "Ce qui nous pénalise, c'est d'avoir beaucoup de bonnes joueuses, les votes sont partagés. Dans les autres clubs, ils choisissent une joueuse et se mettent derrière elle, il y a beaucoup de lobbying. Mais on va continuer à travailler, collectivement."

L'objectif final des Lyonnaises dans la compétition, malgré les aléas, n'a pas bougé d'un iota : aller décrocher une 9e couronne européenne à Eindhoven le 4 juin prochain afin de continuer à alimenter un palmarès gargantuesque.