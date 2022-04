PSG-OL: Hamraoui et Baltimore, Votikova... Ollé-Nicolle dédramatise le contexte difficile avant la demi-finale retour

À la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions féminine contre l'OL, qui s'est imposé 3-2 à l'aller, le PSG assure, par la voix de son coach Ollé-Nicolle et sa capitaine Geyoro, que la mise à l'écart d'Hamraoui et les erreurs de Votikova ne sont pas rhédibitoires pour la qualification.

Entre la défaite 3-2 au match aller, les erreurs préjudiciables de Barbora Votíková, les suites de l'altercation entre Kheira Hamraoui et Sandy Baltimore à l'entraînement, le Paris Saint-Germain fait assurément face à un contexte pénible pour sa demi-finale retour de Ligue des champions féminine contre l'Olympique Lyonnais (samedi 21h). L'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle et la capitaine Grace Geyoro ont néanmoins profité de la conférence de presse pour dédramatiser tout ce qui pourrait nuire à un renversement de situation au Parc des Princes.

"Malgré tout, l'équipe a été cohérente à Lyon. On est restés sur ce match de Lyon pour gagner toutes les ondes positives", a souligné vendredi Didier Ollé-Nicolle, convaincu que la mise à l'écart de Kheira Hamraoui constitue un non-sujet. "Dans toutes les équipes, il manque un joueur ou une joueuse dans un moment clé, estime-t-il. Je l'ai vécu en tant qu'entraîneur: un joueur peut se blesser la veille à l'entraînement. C'est comme ça. (...) Dans les moments difficiles, l'équipe s'est arc-boutée et on a trouvé les ressources pour la qualification".

"On l'a démontré sur plusieurs matchs, a abondé Grace Geyoro. Malgré tout ce qu'il s'est passé, on a réussi à se souder. On est allées puiser cette force. On a vécu une année pas évidente pour nous. Mais on est restées fortes dans la tête et concentrées sur nos objectifs. C'est ce qui a fait la différence". La milieu de terrain souligne ainsi que Sandy Baltimore, dont la prolongation de contrat a été actée entre les deux matchs contre l'OL, et donc après son clash avec Hamraoui, est "restée concentrée" malgré ces événements qui l'ont "touchée".

"Il ne faut pas oublier de jouer"

"Demain, c'est un match décisif, a repris Ollé-Nicolle. Il faut gagner le match. On est à domicile. Quoi qu'il arrive, on est dans la position qu'on souhaitait. Ce sera un match de détermination et de talent. Il ne faut pas oublier de jouer. On ne parle que de football. Notre équipe est capable, sur le plan collectif, de faire mieux qu'à Lyon. Il faut mettre l'accent sur la qualité collective et le jeu".

À propos de sa gardienne, la Tchèque Barbora Votíková, coupable notamment d'une bourde sur le troisième but lyonnais à l'aller, l'entraîneur parisien a tenu un discours très tranquille: "Il ne faut pas qu'elle soit trop revancharde. C'est un poste où on a besoin de sérénité. Bara, ça fait dix mois qu'on travaille ensemble, qu'elle fait des matchs intéressants avec nous. Elle nous a sauvé à de multiples reprises. Elle a été décisive sur des matchs serrés. On s'est mis un peu de fébrilité sur deux ou trois situations. La semaine s'est passée le plus logiquement possible. L'accident de parcours fait partie du jeu".