PSG: Ollé-Nicole tente de rester positif avant le Real en marge de l'affaire Hamraoui

Avant le match du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions féminine, Didier Ollé-Nicole a refusé de commenter les derniers développements de l'affaire Hamraoui. L'entraîneur parisien a néanmoins loué l'état d'esprit de son groupe dans cette passe difficile.

En conférence de presse à la veille du match Real Madrid-PSG comptant pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions féminine (jeudi, 21h), Didier Ollé-Nicole a refusé de s'exprimer sur Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, encore absentes du groupe à la suite de l'agression violente subie par la première citée. "La situation, vous la connaissez, je ne suis pas là pour parler de ça. Si vous me posez une question sur le match, je réponds. Je suis là pour parler du match contre le Real Madrid, avec les filles qui sont là", a esquivé l'entraîneur du PSG, mercredi, selon les propos rapportés par L'Équipe.

"J'adore cette équipe, ce sont des filles très bien"

Didier Ollé-Nicole, qui sort avec son groupe d'une lourde défaite 6-1 à Lyon, a toutefois tenu à souligner le professionnalisme de ses joueuses disponibles: "Celui qui sera capable d'analyser en si peu de temps ce qui se passe dans vingt cerveaux, ce sera un génie, mais ce n'est pas mon cas. J'adore cette équipe. Ce sont des filles très bien, vraiment. Que ce soit sur le plan humain ou sportif. On a loupé ce dernier match tous ensemble. Et tous ensemble, ça je peux vous le garantir, on a envie de démontrer des choses qu'on fait depuis quatre mois en termes de football et on va tout mettre en oeuvre pour réussir le match de demain soir contre le Real Madrid".

Le coach a néanmoins admis que l'indisponbilité de Kheira Hamraoui et d'Aminata Diallo avait des conséquences sportives non négligeables. "Quand on est entraîneur, on a envie d'avoir tout son effectif. L'équipe avait trouvé une assise, une organisation qui faisait que ça fonctionnait", a-t-il dit. Mais d'une manière générale, son discours insiste sur une vision positive et la saison du PSG n'est pas plombée: "Il y a des choses qui se sont passées mais il reste beaucoup de matches et de points".