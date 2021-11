PSG-Real Madrid: le Parc des Princes en fête pour le carton des Parisiennes

Le match de Ligue des champions féminine entre le PSG et le Real Madrid a tourné à la démonstration parisienne, ce mardi soir (4-0). Et le public a répondu présent, avec une affluence de 18.344 spectateurs au Parc des Princes.

Des chants, des drapeaux par centaines, quelques fumigènes, des hommes, des femmes, des enfants... Quatre ans après le match historique contre le Barça (19.192 spectateurs alors), les joueuses du PSG ont retrouvé le Parc des Princes sur la scène continentale, ce mardi soir, pour un choc et une démonstration face au Real Madrid (4-0, doublé de Katoto, but de Dabritz et csc). Et, bonne nouvelle, le public a répondu présent.

Lundi soir, 16.000 billets avaient déjà été vendus, ce qui laissait espérer une belle ambiance au Parc. Ça n'a pas manqué. Si le record d'affluence n'a pas été battu, 18.344 personnes se sont tout de même déplacées pour encourager les joueuses de la capitale.

Maracineanu salue l'engouement pour la rencontre

En plus du Collectif Ultras Paris, qui avait invité ses membres à garnir le virage Auteuil pour faire du bruit (ce qu'ils ont fait), l'affiche européenne a permis de rassembler un public très familial dans l'enceinte habituellement réservée à Neymar, Kylian Mbappé et aux autres stars de l'équipe masculine.

Même si les vacances scolaires sont terminées, beaucoup d'enfants étaient ainsi présents. Et beaucoup d'adultes, de leur propre aveu, venaient pour la toute première fois au Parc des Princes. Il faut dire que le PSG avait fait en sorte d'attirer le plus grand nombre. Si très peu d'invitations ont été données, le club avait fixé des prix très abordables pour les places, avec des billets à partir de six euros.

"Je suis heureuse que ce match de gala, ce sommet européen, ait pu se dérouler ici au Parc des Princes et qu’il ait pu attirer autant de spectateurs, a confié la ministre des Sports Roxana Maracineanu, présente en tribune. On s’attendait à accueillir environ 15.000 spectateurs, mais les chiffres sont encore meilleurs qu’espéré. (...) Quand les chaines prennent le 'risque' de passer du sport féminin à la télé, ça marche, on a des audiences inespérées. Et c’est pareil sur le terrain, quand on met des joueuses dans un bel écrin comme le Parc des Princes, cela attire."