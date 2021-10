Coupe du monde 2023 (qualifs): les Bleues déroulent face au Kazakhstan

Pour leur quatrième rencontre de qualifications pour le Mondial 2023, les joueuses de Corinne Diacre se sont imposées ce mardi soir avec la manière au Kazakhstan. Un succès facile (5-0) qui renforce la première place de l'équipe de France.

Après la claque infligée à l'Estonie vendredi dernier (11-0) au stade Dominique-Duvauchelle de Créteil, l'équipe de France féminine a surclassé le Kazakhstan ce mardi dans l'Astana Arena de Noursoultan (5-0). Des buts signés Marie-Antoinette Katoto (9e, 23e), Kenza Dali (17e) et Melvine Malard (38e, 54e) permettent aux Bleues de se détacher dans leur groupe de qualifications pour le Mondial 2023 avec un quatrième succès en autant de matchs.

Katoto, Dali et Malard se sont amusées face à la défense kazakhe

Leur dernier affrontement s'était soldé par un score fleuve (12-0) pour les joueuses de Corinne Diacre en décembre 2020. Ce mardi, si l'addition est moins lourde, les Bleues n'ont pas mis longtemps à prendre les devants. Malgré des absences notables - Eugénie Le Sommer et Amandine Henry non retenues, Grace Geyoro opérée des dents de sagesse, Wendie Renard, Griedge Mbock, Valérie Gauvin, Kheira Hamraoui et Amel Majri, toutes blessées - il n'a pas fallu 10 minutes à l'attaquante du PSG Marie-Antoinette Katoto pour ouvrir le score sur une belle reprise de volée (1-0, 9e).

Quelques secondes plus tard, c'est Kenza Dali qui venait faire le break d'un ballon subtilement placé et hors de portée de la gardienne kazakhe (2-0, 17e). Avant la pause, Katoto encore (3-0, 23e) puis Melvine Malard (4-0, 38e) venaient définitivement enterrer les espoirs de leurs adversaires.

Au retour des vestiaires, la jeune lyonnaise de 21 ans venait inscrire son deuxième but en équipe de France d'une belle tête sur un centre de Sandie Toletti (5-0, 54e). Une manita en règle pour la 50e de Corinne Diacre sur le banc des Bleues. Le match retour entre les deux nations est prévu le 26 novembre prochain au stade de la Rabine, à Vannes.