OL: Aulas poursuit ses efforts pour le développement du foot féminin en France

Jean-Michel Aulas, qui vient tout juste de quitter la présidence de l’Olympique Lyonnais, a mené les débats sur la mise en place de la nouvelle structure sportive du football féminin. Une preuve de l'importance qu'il accorde à ce dossier.



"C’est dans la difficulté que l’on donne le meilleur!" Une phrase prononcée par Jean-Michel Aulas lors d’une visio-conférence sur le football féminin organisée ce mardi matin par la FFF et qu’il a animée avec les responsables des clubs de D1 et de D2 français. Loin de l’agitation lyonnaise après sa mise en retrait de la présidence du club par le nouveau "boss" de l’OL, John Textor.

Jean-Michel Aulas droit dans ses bottes, une fois la déception presque digérée, a donc mené les débats sur la mise en place de la nouvelle structure sportive du football féminin prouvant qu’il a fait de ce dossier son cheval de bataille pour permettre de faire évoluer le football au féminin en France avec la D1 toujours en poule unique à 12 clubs, la D2 qui passe de deux groupes géographiques de douze clubs à une poule unique de douze clubs et la création d’une troisième division avec deux groupes la saison prochaine. L’occasion pour la commission du football féminin de faire un point sur la mise en place prochaine de la Ligue féminine professionnelle initialement prévue pour la saison 2024–2025.

Un Comex de la FFF jeudi matin

Le sujet sera évoqué ce jeudi matin en comité exécutif de la FFF car certains clubs aimeraient que ce soit effectif si possible dès la prochaine saison. Ce fut l’occasion, aussi, de présenter aux clubs tout ce qui a été lancé par la commission, à savoir: les calendriers, la licence club, les centres de formation et le financement avec notamment les droits TV du championnat de D1F. Une nouvelle réunion est programmée ce jeudi avec l’UNFP (le syndicat des joueurs) pour évoquer le statut des joueuses dans ces différents championnats nationaux et les futures obligations contractuelles pour les clubs.