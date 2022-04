OL: Renard a une "vraie crainte" de voir Aulas quitter le club

Wendie Renard a rendu un vibrant hommage au travail réalisé par Jean-Michel Aulas à Lyon lors de son passage dans le Super Moscato Show sur RMC, ce mardi. La défenseure de l'OL féminin a confirmé sa crainte de voir le président rhodanien quitter le club.

L'inimaginable, l'impensable s'est produit pendant le week-end. Jean-Michel Aulas, fatigué du contexte actuel autour de son club, a ouvert la porte à un départ de l’OL après la victoire contre Montpellier (5-2) lors de la 34e journée de Ligue 1. Usé par une saison compliquée sur le plan sportif comme dans la gestion des supporters, le président rhodanien a menacé de quitter le club. S’il ne devrait pas tout abandonner du jour au lendemain, le dirigeant a marqué les esprits et est apparu très touché par les nouveaux incidents entre certains fans et les joueurs lyonnais.

Invitée du Super Moscato Show ce mardi, Wendie Renard a adressé un joli message à son président face à cette crainte de le voir quitter le club. "Forcément oui (il y a une crainte) parce que c’est un grand monsieur, a lancé la défenseure de 31 ans sur RMC. Après le connaissant… Voilà…. Je le connais tellement… je ne sais pas… Est-ce que c’est vrai? En tout cas il est très triste de cette situation. Je le vois très touché et très affecté, sérieusement, par cette situation."

Renard touchée par les mots de son président

Joueuse emblématique de l'équipe féminine de l'OL, Wendie Renard y a effectué toute sa carrière professionnelle et y a notamment gagné sept titres en Ligue des champions et 14 en championnat. La défenseure de 31 ans espère un retour à la normale pour le bien du club et de Jean-Michel Aulas.

"C’est une situation qui est très difficile et il faut se réunir autour d’une table afin de repartir de l’avant, a enchaîné l'internationale tricolore aux 129 sélections. C’est sûr que ce n’est pas une situation favorable pour le club et pour le président. On prend de l’âge et ce n’est pas bon pour la santé."

Une "vraie crainte" de voir Aulas quitter l'OL

Pionnier du football féminin en France, Jean-Michel Aulas a joué un très grand rôle dans la professionnalisation des joueuses. Son retrait de l’OL constituerait un rude coup pour la discipline, selon Wendie Renard.

"Il y a aussi une vraie crainte pour nous parce que c’est quelqu’un qui aime sa section féminine et qui fait tout pour l’améliorer chaque année et chaque saison, a conclu Renard. Même s’il n’est pas tout seul, c’est le grand décideur. Ce serait très dommage de le voir partir."