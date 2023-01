Polémique en Angleterre après un match arrêté pour terrain gelé en Women's Super League

Le match de Super League féminine de Chelsea contre Liverpool ce dimanche a dû être abandonné seulement six minutes après le coup d'envoi en raison d'un terrain gelé. Une situation qui fait polémique en Angleterre, où coaches et joueuses dénoncent un manque de sécurité et de considération du football féminin.

Polémique en Angleterre. Le match de Super League féminine entre Chelsea et Liverpool a dû être abandonné après seulement six minutes de jeu ce dimanche, les joueuses ayant glissé à plusieurs reprises sur le terrain gelé. Pourtant, la pelouse avait été longuement inspectée avant que le coup d'envoi ne soit donné.

Une pelouse inspectée puis un match stoppé

Une inspection de la pelouse a eu lieu à Kingsmeadow, stade de l'équipe féminine de Chelsea et de son équipe réserve masculine, dès 10h30 et le match pouvait être repoussé jusqu'à 15h. Finalement à 13h30, heure prévue, le match démarre sur une pelouse estimée praticable par les inspecteurs. Mais au bout de six minutes, l'arbitre est contraint d'arrêter le match, jugeant les conditions trop dangereuses pour jouer.

Le personnel du terrain avait utilisé des couvertures et des ventilateurs pour dégeler le terrain à Kingston upon Thames, mais l'arbitre Paul Howard a déclaré que trop de glissades s'étaient produites dans les premiers instants du match pour qu'il puisse se poursuivre en toute sécurité.

"Le football féminin doit être pris plus au sérieux"

"Le match n'aurait jamais dû commencer. On pouvait voir dès les premières minutes que c'était comme une patinoire sur le terrain. Nous devons faire passer la sécurité des joueuses avant tout", a déclaré Emma Hayes, entraîneuse de Chelsea, au micro de la BBC. "Le terrain n'était pas praticable à 10h30, alors ils nous ont dit qu'on pouvait repousser le coup d'envoi jusqu'à 15h. Il y avait une portion de terrain qui était assez dure, alors ils ont mis des souffleurs dessus. Ils ont testé partout ailleurs et ce n'était pas trop mal, mais dès que vous enlevez les couvertures, la situation change."

"Le football féminin doit être pris plus au sérieux, rappelle Emma Hayes. Il est temps que nous ayons du chauffage sous les pelouses. Oui, nous avons nos souffleurs et nos bâches protectrices, mais ce n'est pas suffisant. Aucun match de football féminin à ce niveau ne devrait être annulé, fin du sujet. Nous avons besoin d'un chauffage par le sol partout. Nous ne vivons pas à la Barbade."

"La FA et les clubs, faites mieux s'il vous plaît !"

Matt Beard, l'entraîneur de Liverpool, a admis lui aussi que le match n'aurait pas dû commencer: "Le terrain est gelé. Je ne sais pas pourquoi il nous a fallu six ou sept minutes pour nous rendre compte qu'il était gelé. Il était gelé ce matin, il était gelé pendant l'échauffement, et vous pouvez clairement le voir sur un côté et dans la surface de réparation. Je suis dégoûté pour nos fans parce qu'ils sont partis à 5 heures du matin pour venir alors que le match aurait pu être reporté à 9h30 parce que le terrain n'était pas sûr."

Sur Twitter, Beth Mead et Viviane Miedema, les deux stars d'Arsenal et du championnat anglais, ont réagi sur Twitter à cet arrêt de match de dernière minute. "L'une des meilleures ligues d'Europe et nous annulons des matchs à cause de terrains gelés, s'agace Beth Mead. Ce n'est pas suffisant, le football féminin va dans la bonne direction mais il reste encore un long chemin à parcourir."

"La sécurité des joueuses doit toujours passer en premier. Heureusement, personne n'a été blessé aujourd'hui. La seule façon de résoudre ce problème est d'exiger un chauffage par le sol ou de jouer nos matchs dans des stades masculins. La FA et les clubs, faites mieux s'il vous plaît !" lance de son côté Viviane Miedema.