Pays-Bas: Vivianne Miedema est sortie de l'isolement avant le quart contre les Bleues

Absente et placée à l'isolement depuis son test positif au Covid, l'attaquante des Pays-Bas Vivianne Miedema fait son grand retour dans le groupe des Oranje, qui affronteront l'équipe de France en quart de l'Euro samedi.

Vivianne Miedema, l'attaquante vedette de l'équipe de football des Pays-Bas qui avait été testée positive au Covid-19 la semaine dernière, a retrouvé le groupe, ont annoncé les 'Oranje', qui affrontent samedi la France en quarts de finale de l'Euro féminin.



Il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'équipe néerlandaise, après l'annonce mardi du forfait pour la suite de la compétition de l'une de ses autres stars, la nouvelle recrue du Paris SG Lieke Martens, en raison d'une blessure à un pied. "Viv" est "de retour" a salué l'équipe néerlandaise sur son compte Twitter.



Miedema, qui a eu 26 ans vendredi dernier, détient le record de buts en sélection (94) et a marqué plus de 50 buts sous le maillot d'Arsenal la saison passée en championnat d'Angleterre. La joueuse avait été testée positive au Covid-19 la semaine dernière, au lendemain du forfait sur blessure de la capitaine et gardienne de l'équipe, Sari van Veenendaal. Jackie Groenen, qui avait été testée positive au début du tournoi, a également désormais retrouvé le groupe.

Un atout de plus pour défier les Bleues

Les Pays-Bas rencontrent les Bleues en quart de finale samedi à 21H00 (19h00 GMT) à Rotherham. Durant l'Euro féminin, les tests d'avant-match ne sont pas obligatoires. Une équipe frappée par plusieurs cas de Covid-19 doit placer les personnes concernées à l'isolement. Aucun report n'est admis tant qu'au moins 13 joueuses, dont une gardienne, sont disponibles.