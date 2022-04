PSG: ce qui bloque pour la prolongation de l'étoile Katoto

INFO RMC Sport - En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Marie-Antoinette Katoto ne sait toujours pas où elle évoluera la saison prochaine. Une nouvelle réunion a eu lieu jeudi, alors que la concurrence se fait de plus en plus insistante.

C’est le dossier brûlant du moment. A tel point, qu’il fait des vagues en équipe de France. En fin de contrat en juin, Marie-Antoinette Katoto ne sait toujours pas quel maillot elle portera la saison prochaine. Sa sortie cette semaine sur son "désaccord total" avec le Paris Saint-Germain a ravivé le dossier dont les spéculations, les convoitises et les négociations sont de plus en plus intenses ces derniers jours.

Point d’étape sur ce qui freine dans les négociations entre le PSG et la meilleure buteuse de son histoire.

Une nouvelle réunion a eu lieu ce jeudi

Une dernière réunion a encore eu lieu en cette fin de semaine entre Ulrich Ramé, et l’entourage de la numéro 9. Notamment en réaction aux déclarations de cette dernière. Via la voix du manager général de la section féminine, le club de la capitale a réitéré sa volonté absolue de prolonger Marie-Antoinette Katoto. Avec une volonté d’accélérer les choses rapidement.

Si la tendance est toujours à un départ de "MAK", la priorité reste donnée à Paris dans les négociations. Le clan Katoto attend désormais le retour de sa contre-proposition faite au club. Un document assorti notamment de doléances et de "garanties solides" sur le projet sportif parisien. L’attaquante et son entourage souhaitent construire sur la durée à Paris, éviter les exodes de joueuses comme Paris a pu le connaître l’été dernier (Paredes, Endler, Morroni…) qu’elles soient cadres ou jeunes en devenir. Miser sur des jeunes joueuses à fort potentiel.

Evidemment dans les doléances, il y a le refus de jouer la saison prochaine avec Kheira Hamraoui. Et un effort demandé sur l’avenir d’Aminata Diallo en fin de contrat en juin prochain. Nul doute que de nouveaux rendez-vous vont avoir lieu dans les prochaines semaines une fois le retour du club effectué.

Une offre de Lyon et Barcelone sur la table

Pendant que les négociations se poursuivent, la concurrence se fait de plus en plus insistante. L’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone ont formulé des offres au représentant de l’attaquante. Les échanges se sont intensifiés récemment notamment avec l'Olympique lyonnais. Les postulants anglais semblent avoir décroché du wagon, ne pouvant pas lutter financièrement. Une source proche du dossier indiquant "que seulement quelques clubs européens peuvent s’offrir Katoto".

Bien que qualifé pour la finale de Coupe de France, mais étant relégué désormais à cinq points de Lyon en championnat avec des espoirs de titre réduits quasiment à néant, il se pourrait bien que l’avenir du PSG en Ligue des champions soit lié à celui de Katoto. Avec une accélération de prise de décisions au lendemain de la demi-finale.

En attendant, elle sera sur le terrain ce vendredi pour le match des qualifications au Mondial 2023 entre le pays de Galles et la France (20h45). Reste à voir si la buteuse parisienne sera perturbée ou non par la situation autour de son avenir.