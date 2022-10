PSG: Hamraoui a récupéré son numéro de maillot qui avait été attribué à une autre joueuse

Longtemps mise à l'écart, Kheira Hamraoui a fait son retour dans le groupe du PSG pour affronter Chelsea ce jeudi en Ligue des champions. Remplaçante au coup d'envoi, elle a récupéré son numéro de maillot.

"Je regarde le match, je suis hyper contente et quand je vois qu’on a donné mon numéro de maillot à une autre joueuse… Je ne m’en suis pas rendue compte tout de suite. Je vois une joueuse qui porte mon numéro de maillot. Je pense que ma soirée a été détruite. Le numéro 14 a été donné sans me consulter. Avec l’expérience et le palmarès que j’ai aujourd’hui, je mérite quand même un peu de respect de la part de tout le monde et principalement de mon club."

C’était le 22 septembre dernier. Au cours d’un entretien à BFMTV, Kheira Hamraoui confiait avoir vécu un moment très douloureux la veille lors du match de Ligue des champions entre le PSG et les Suédoises de Häcken. Alors présente dans les tribunes du stade Jean-Bouin, la milieu de terrain avait eu la désagréable surprise de voir que son numéro 14 avait été attribué à une autre joueuse, la Néerlandaise Jackie Groenen.

Remplaçante contre Chelsea

Un mois plus tard, Hamraoui a récupéré ce fameux numéro 14 à l’occasion du match de Ligue des champions contre Chelsea ce jeudi soir. Mise à l'écart après une altercation avec sa coéquipière Sandy Baltimore la saison passée, l’internationale française a fait son retour dans le groupe parisien à l’occasion de cette rencontre de C1. C’est sur le banc qu’elle a pris place au coup d’envoi.

"Elle est dans le groupe, avait indiqué l’entraîneur des Parisiennes, Gérard Prêcheur, mercredi en conférence de presse. Elle n’y serait pas si ça ne s’était pas bien passé. Ça s’est bien passé. Elle est considérée comme toutes les autres joueuses. Elle ne mérite pas moins d’attention mais elle ne mérite pas plus d’attention que les autres." Depuis fin septembre, Hamraoui s’entraîne à nouveau avec le groupe professionnel du PSG, après avoir subi une longue mise à l’écart. Elle avait été évincée le 23 avril en raison d’un clash avec Sandy Baltimore.

Hamraoui a par ailleurs été violemment agressée en novembre 2021 par des individus masqués. Sa coéquipière Aminata Diallo est soupçonnée par la justice d'avoir joué un rôle crucial dans l'organisation de ce guet-apens. Elle a été mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée sous contrôle judiciaire.