PSG: le grand retour de Hamraoui dans le groupe pour Chelsea en Ligue des champions

Longtemps mise à l'écart après une altercation avec sa coéquipière Sandy Baltimore lors d'un entraînement la saison passée, Kheira Hamraoui fait partie du groupe du PSG pour affronter Chelsea ce jeudi en Ligue des champions.

Kheira Hamraoui voit le bout du tunnel. La milieu de terrain de 32 ans fait partie du groupe du PSG convoqué par Gérard Prêcheur pour affronter Chelsea, ce jeudi (21h), en Ligue des champions. "Elle est dans le groupe, a indiqué l’entraîneur des Parisiennes ce mercredi en conférence de presse. Elle n’y serait pas si ça ne s’était pas bien passé. Ça s’est bien passé. Elle est considérée comme toutes les autres joueuses. Elle ne mérite pas moins d’attention mais elle ne mérite pas plus d’attention que les autres."

Une longue mise à l'écart

Depuis fin septembre, Hamraoui s’entraîne à nouveau avec le groupe professionnel du PSG, après avoir subi une longue mise à l’écart. Elle avait été évincée le 23 avril dernier en raison d’une altercation à l’entraînement avec sa coéquipière, Sandy Baltimore, à la veille d’affronter l’OL en demi-finale aller de Ligue des champions. Contrairement aux matchs de barrages remportés en septembre face aux Suédoises de Häcken, elle a bien inscrite sur la liste donnée par le PSG à l'UEFA pour la phase de groupes de la C1.

Hamraoui a été violemment agressée en novembre 2021 par des individus masqués qui l'avaient frappée aux jambes. Sa coéquipière Aminata Diallo est soupçonnée par la justice d'avoir joué un rôle crucial dans l'organisation de ce guet-apens. Mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée sous contrôle judiciaire dans cette affaire, Diallo est sortie du silence en octobre sur RMC.

"Aujourd’hui j’ai extrêmement confiance en mes avocats, a-t-elle expliqué. On a demandé d’avoir accès à toutes les écoutes, à toutes les sonorisations et d’avoir accès à toute la base de données de mon téléphone. On est persuadés qu’avec cela on va réussir à me sortir de cette affaire. On va démontrer effectivement qu’il n’y avait pas une haine, comme les enquêteurs la dépeignent, envers Kheira Hamraoui."