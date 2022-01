PSG: la "bonne rentrée" de Diallo, l'absence d'Hamraoui... Ollé-Nicolle explique ses choix

Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur des féminines du PSG, qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe de France aux dépens de Dijon (0-0, 5-4 tab), a expliqué ce qui l'avait poussé à enclencher le retour d'Aminata Diallo, sans pour autant récupérer Kheira Hamraoui.

Plus que le résultat, et la qualification du PSG par un trou de souris (0-0, 5-4 tab), l’événement du 16e de finale de Coupe de France des féminines du club de la capitale, face à Dijon, aura été le retour très attendu d’Aminata Diallo. Deux mois après l’affaire de l’agression de sa coéquipière, Kheira Hamraoui, pour laquelle elle avait été placée en garde à vue avant d’être libérée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle, Diallo a rejoué.

"Elle a fait une belle rentrée sportive, s’est félicité son entraîneur. C’est bien sur le plan humain, c’est parfait. On ne va pas se le cacher, ce fut une épreuve pour tout le monde, les deux joueuses, tout le groupe. Beaucoup de joueuses ont été marquées et nous au niveau du staff, nous ne sommes pas habitués à gérer ce type d'événements entre l’aspect judiciaire, sportif, la mentalité du vestiaire, la santé des joueuses."

Hamraoui victime d'un choix tactique?

Didier Ollé-Nicolle avait décidé de convoquer Aminata Diallo pour ce match à Dijon dans un groupe réduit à 16 joueuses pour la compétition. "C’est un joueur purement sportif qui a prévalu", jure l’entraîneur du PSG, qui avait dans l’idée d’aligner un milieu de terrain "joueur". Kheira Hamraoui devra encore patienter. "C’est difficile de ne pas les réintégrer à égalité au même moment, mais il y a un autre match qui arrive", a relativisé Ollé-Nicolle.

"Tout le monde est à égalité. Il n’y a pas d’affaire, a déclaré l’entraîneur parisien. Si une fille veut des explications, sur le plan technique ou tactique, ma porte est ouverte, et je lui donne. Si on veut être sur la même longueur d’ondes et que tout le monde soit considéré de la même façon, je ne dois pas considérer mieux l’une ou l’autre par rapport à son statut ou par rapport à ce qu’il s’est passé."