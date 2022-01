PSG: Aminata Diallo a rejoué, deux mois après l'affaire Hamraoui

Deux mois après son dernier match, et le début de l'affaire Kheira Hamraoui dans laquelle elle avait été un temps inquiétée, Aminata Diallo a de nouveau foulé un terrain ce dimanche lors de la victoire du PSG face à Dijon en 16e de finale de Coupe de France (0-0, 5-4 tab). L'internationale française a disputé 12 minutes.

Deux mois après son dernier match avec le PSG, Aminata Diallo a rejoué ses premières minutes à l'occasion de la victoire face à Dijon en 16e de finale de la Coupe de France (0-0, 5-4 tab) ce dimanche. Si elle a débuté la rencontre sur le banc, la milieu de terrain française s'est échauffée avec Celin Bizet et Ramona Bachmann, avant d'être rejointes par Amanda Ilestedt en fin de séance. Rentrée aux vestiaires en trottinant, la Parisienne a assisté à l'intégralité de la première période depuis l'extérieur du terrain, où aucune équipe n'a réussi à faire la différence.

12 minutes pour se mettre en jambe

Aminata Diallo est finalement entrée à la 77e minute à la place de Laurina Fazer, juste après les derniers mots soufflés par Didier Ollé-Nicolle, alors que le score était toujours de 0-0. Maillot n°12 sur les épaules, elle a cherché à jouer simplement, notamment avec sa capitaine Grace Geyoro. Elle n’a pas hésité à encourager ses partenaires comme Paulina Dudek et Elisa De Almeida sur leurs montées sur coups de pied arrêtés et aurait pu être passeuse décisive sur une frappe de Katoto. Elle a assisté du milieu de la pelouse à la qualification des championnes de France aux tirs au but face à des Dijonnaises héroïques, notamment leur gardienne Lisa Lichtfus. "Un bon retour" pour Didier Ollé-Nicolle.

Il s'agit de ses premières minutes depuis le 9 novembre et la victoire du PSG face au Real Madrid en Ligue des champions. Le lendemain, l'internationale française avait été placée en garde à vue pour être interrogée à propos de l'agression subie par sa coéquipière Kheira Hamraoui, avant d'être relâchée 36 heures plus tard sans aucune charge retenue contre elle dans cette affaire.

Après une reprise individuelle, les deux joueuses ont rejoint les séances collectives et ont été jugées "opérationnelles" par Didier Ollé-Nicolle pour le match face à Dijon, malgré "des petits bobos de reprise avant la trêve." Pourtant, le coach parisien a décidé de se passer de Kheira Hamraoui pour la première rencontre de l'année, ne pouvant convoquer que 16 éléments. L'ancienne Barcelonaise pourrait avoir sa chance face à Dijon en championnat, dimanche prochain.