Real Madrid (F): "J'ai presque été obligée de jouer blessée", dénonce Asllani en quittant le club

L'attaquante du Real Madrid Kosovare Asllani a vivement critiqué le management interne de l'équipe féminine, dénonçant le fait que les joueuses étaient poussées à jouer, même en étant blessées. Elle affirme même avoir décidé de quitter le club cet été en raison de cette atmosphère.

L'internationale suédoise Kosovare Asllani, arrivée au Real Madrid en tant que pièce maîtresse du récent projet merengue, a annoncé qu'elle quittait le club à l'issue de la saison. En partant, elle s'en est prise sévèrement à l'équipe de Concha Espina et s'est attaquée aux valeurs de la Casa Blanca, portant des accusations très graves.

"J'ai été obligé de quitter le club pour avoir une longue carrière"

"Une culture a été créée dans le club que je qualifierais de malsaine pour les joueuses, explique Asllani dans une interview à l'agence de presse suédoise TT. Entre autres choses, j'ai presque été obligée de jouer blessée. L'équipe de direction n'a pas écouté l'équipe médicale."

L'internationale suédoise, qui prépare actuellement l'Euro féminin avec sa sélection, a également qualifié l'atmosphère au sein du club de "dangereuse" et estime qu'il est "important" de raconter son expérience si l'on veut que des changements interviennent, car "personne" ne l'a fait jusqu'à présent.

L'attaquante a déclaré qu'elle avait déjà envisagé de quitter le club, dont elle est fan depuis son enfance, l'année dernière, mais qu'elle avait décidé de lui donner une dernière chance et de renouveler son contrat.

"Pendant tout ce temps, ils vous poussaient à jouer blessée ou malade"

"Ils refusent d'écouter l'équipe médicale et nous, les joueuses, dénonce-t-elle. Ce n'est pas une coïncidence si j'ai été blessée et si j'ai fait une rechute, parce que pendant tout ce temps, ils vous poussaient à jouer blessée ou malade. Ce n'est pas un environnement sain et je pense que le club, auquel je tiens beaucoup, est entre de mauvaises mains."



Asllani, 32 ans, a déclaré qu'elle était "forcée" de quitter le club si elle voulait avoir une longue carrière et qu'avant de signer pour sa prochaine équipe, dont elle révélera le nom après l'Euro, elle s'est assurée que l'équipe médicale serait la seule à décider. L'attaquant ne croit cependant pas que le Real Madrid soit la seule équipe à avoir une telle atmosphère et se plaint que dans de nombreuses équipes, les joueuses sont traitées "comme des produits et non comme des personnes", car ce qui compte, ce sont les résultats.

Sofia Jakobsson, une coéquipière qui a quitté le Real Madrid il y a un an, partage l'avis d'Asllani: "Je n'étais pas à Madrid cette année et ils ont changé d'entraîneur, mais j'ai vu ce qui se passait pendant mon séjour là-bas."