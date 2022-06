Mercato: le Real lorgne une pépite brésilienne pour succéder à Benzema

Selon As, le Real Madrid suit activement la jeune pépite brésilienne Matheus Nascimento (18 ans), avant-centre de Botafogo présenté comme le potentiel successeur de Karim Benzema dans quelques années.

Le Real Madrid prépare l’après-Benzema. Sous contrat jusqu’en 2023 et grand favori au Ballon d’or, l’attaquant français n’a pas encore terminé son histoire avec les Merengues, entamée en 2009. Mais le club s’active pour l’avenir après avoir manqué son grand objectif de l’été: faire signer Kylian Mbappé. Selon As, le Real suit activement Matheus Nascimento (18 ans), avant-centre de Botafogo, club détenu par le nouveau propriétaire de Lyon, John Textor.

Lancé chez les pros à 16 ans

Le joueur, lancé chez les pros à seulement 16 ans, 6 mois et 3 jours en 2020 (record de précocité pour le club de Rio), a tapé dans l’œil de Juni Calafat, le dénicheur de talent à la baguette du mercato du Real sur les joueurs en devenir. C’est lui qui avait notamment participé aux recrutements de deux autres Brésiliens, Vinicius et Rodrygo. S’il signait, Nascimento emprunterait le même chemin que ses deux compatriotes avec un passage préalable dans les rangs du Castilla, équipe réserve madrilène entraînée par Real, pour s’acclimater aux spécificités du club.

Présenté comme un neuf moderne avec une bonne technique et une appétence pour combiner avec ses milieux et ailiers, Nascimento se rapproche plus du profil de Karim Benzema que de ceux de Mariano Diaz et Luka Jovic, les deux autres avant-centres madrilènes beaucoup moins mobiles. Le doute plane sur la valeur du joueur, qui disposerait d’une clause libératoire de 50 millions d’euros dans son contrat courant jusqu’en 2023.

S’il anticipe l’avenir, le Real ne ferme pas la porte à un gros investissement sur un joueur déjà confirmé en attaque à moyen terme. Kylian Mbappé reste un objectif, tout comme Erling Haaland qui a rejoint Manchester City cet été mais qui aurait une clause libératoire de 150 millions d’euros activable dans deux ans.

Florentino Perez, président madrilène, avait justifié ne pas avoir bataillé pour le Norvégien cet été pour ne pas concurrencer Benzema tout en gardant la porte ouverte à un transfert dans quelques années. "Nous avons le meilleur avant-centre du monde (Benzema, ndlr) et ce moment était incompatible avec Haaland, a-t-il récemment déclaré dans l’émission El Chiringuito. Nous n'allions pas le recruter pour le mettre sur le banc. Je pense que nous avons une grande équipe. (...) Si Benzema se grippe, il y aura un remplaçant mais seulement lors de ce moment où il (Benzema) sera moins bien, pas pour le (le potentiel nouveau joueur) laisser sur le banc."