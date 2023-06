FFF: la patronne de l'antidopage français missionnée pour enquêter sur l'arbitrage

Après la plainte contre X pour viol de l'ancien arbitre international français Nicolas Pottier, la FFF a confié à Dominique Laurent, présidente de l'AFLD, la mission d'analyser la politique de l'arbitrage dans le football français.

La Fédération française de football, qui va analyser la politique de l'arbitrage dans le football français après les accusations de "harcèlement moral et sexuel" émises par un ex-arbitre, a annoncé ce vendredi avoir confié cette mission à la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). L'ancien arbitre Nicolas Pottier, président du district de Mayenne et en charge pour la FFF de l'arbitrage amateur, a chargé jeudi dans le magazine So Foot le système de l'arbitrage dans le football français, entre copinage, "discrimination positive" et tabous sur l'homosexualité. Il a annoncé dans le magazine avoir porté plainte le 14 février pour "harcèlement sexuel et moral dans le cadre privé et professionnel", et également pour "viol contre X" pour des faits remontant à mai 2009 après un match qu'il a arbitré.

Jeudi, la Fédération avait expliqué qu'elle allait nommer une "personnalité qualifiée et indépendante pour conduire une mission d'analyse (...) de la politique fédérale de l'arbitrage, afin d'en renforcer, le cas échéant, l'efficacité". Vendredi, son comex a décidé que cette mission d'analyse serait menée par Dominique Laurent, directrice des Sports au sein du ministère des Sports de 2002 à 2008, conseillère d'Etat honoraire, et qui préside actuellement l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). Parallèlement, la FFF a diligenté "en qualité d'employeur une enquête interne confiée à un cabinet extérieur spécialisé, Alcens", avait-elle précisé jeudi dans un communiqué.

Le soutien du ministère des Sports

Le ministère des Sports a "salué" cette décision de la FFF et précisé que Nicolas Pottier avait été auditionné en février par la mission d'audit de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), qui lui avait "conseillé" de déposer plainte. A la suite de ce rapport, la mission d'audit avait transmis, le 17 février, un signalement au parquet. Dans So Foot, Nicolas Pottier (43 ans) a notamment affirmé avoir payé professionnellement le fait d'assumer son homosexualité, ce qui a selon lui "représenté un problème dans le milieu".

La Fédération a fait l'objet ces derniers mois d'un rapport d'audit diligenté par le ministère des Sports, qui a notamment considéré que la politique fédérale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles "manqu(ait) d'efficacité et d'efficience". Rattrapé par les polémiques et les accusations de harcèlement moral et sexuel, l'ancien président de l'instance Noël Le Graët a démissionné fin février, remplacé par intérim par son vice-président Philippe Diallo.