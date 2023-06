L'ex arbitre Nicolas Pottier porte plainte pour un viol après un match de Ligue 1 et fait des révélations sur l'arbitrage

Nicolas Pottier, ancien arbitre international français, a porté plainte contre X le 14 février pour un viol commis après un match de Ligue 1, comme il le révèle dans un article de So Foot consacré au climat délétère dans le monde de l’arbitrage.

Il était considéré comme une valeur montante de l’arbitrage. Après quelques matchs de Ligue 1, une finale de Coupe de France comme assistant et d’autres de Ligue des champions, Nicolas Pottier a finalement disparu des terrains en 2014. Dans un article de So Foot dénonçant les luttes intestines et le climat délétère au sein de l’arbitrage français, il explique sa descente aux enfers provoquée, selon lui, par son homosexualité connue par certains dans le milieu.

L’ancien arbitre, désormais président du district fédéral de la Mayenne et coordinateur national de l’arbitrage amateur, a fait son coming-out public l’année dernière après la polémique liée au refus d’Idrissa Gueye, milieu du PSG, de porter le maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel pour lutter contre l’homophobie.

Un peu plus d’un an plus tard, il révèle avoir porté plainte le 14 février dernier pour harcèlement sexuel et moral dans le cadre privé et professionnel, et pour viol contre X. Les faits dénoncés remontent au 16 mai 2009 après un match de Ligue 1 entre Grenoble et Nancy. "J’ai toujours dit à mon entourage qu’il s’était passé quelque chose d’étrange et de bizarre sur ce match-là, que j’avais sans doute été drogué, car entre ma sortie d’après-match et mon réveil dans la chambre d’hôtel le lendemain, c’est le trou noir le plus complet", confie-t-il.

La FFF se porte partie civile

L’ancien arbitre a des souvenirs embués mais sa rappelle de deux 4x4 qui seraient venus le chercher à l’hôtel. Il pense avoir été emmené dans un établissement de nuit avant le black-out total jusqu’à son réveil le lendemain matin dans sa chambre saccagée. Nicolas Pottier assure qu’un ancien cadre dirigeant de la FFF se trouvait alors à ses côtés dans le lit, ce que la personne a démenti dans So Foot.

"Informée qu’une plainte aurait été déposée par Nicolas Pottier (salarié FFF en charge de la coordination de l’arbitrage amateur au sein de la Ligue du Football Amateur, depuis septembre 2022), pour des faits de harcèlement sexuel et moral en situation de travail, la FFF diligente immédiatement en qualité d’employeur une enquête interne confiée à un cabinet extérieur spécialisé, Alcens.stère des Sports (plateforme signal-sports@sports.gouv.fr). La FFF se constituera partie civile le moment venu dans le cadre de la procédure judiciaire."

"Informée qu’une plainte aurait été déposée par Nicolas Pottier (salarié FFF en charge de la coordination de l’arbitrage amateur au sein de la Ligue du Football Amateur, depuis septembre 2022), pour des faits de harcèlement sexuel et moral en situation de travail, la FFF diligente immédiatement en qualité d’employeur une enquête interne confiée à un cabinet extérieur spécialisé, Alcens", poursuit le communiqué.

"S’agissant des faits relatifs au comportement qu’aurait eu l’ancien président de la Commission des arbitres de la Ligue de Paris Ile-de-France, par ailleurs observateur FFF des arbitres, la FFF a procédé à un signalement au procureur de la République (Daniel Galletti, démis de ses fonctions le 12 juillet 2022)."

"Plus généralement, Philippe Diallo, président par intérim de la FFF, proposera, au Comité exécutif de la Fédération la désignation d’une personnalité qualifiée et indépendante pour conduire une mission d’analyse des process de gestion de la politique fédérale de l’arbitrage, afin d’en renforcer, le cas échéant, l’efficacité et la compliance. Cette personnalité bénéficiera du concours des services de la Fédération, en tant que de besoin, pour la conduite de sa mission."