FFF: le président de la Ligue du football amateur a démissionné

Marc Debarbat, président de la Ligue du football amateur et candidat à sa propre succession, soutenu par Noël Le Graët, a présenté mardi sa démission.

Un allié en moins pour Noël Le Graët. Comme le rapportent L'Equipe et Ouest France, Marc Debarbat, président de la Ligue du football amateur (LFA) au sein de la FFF, a présenté mardi sa démission, à la surprise générale.

Le dirigeant, qui briguait un nouveau mandait lors des prochaines élections de la LFA en avril, et qui était soutenu par le patron du foot français, a préféré jeter l'éponge.

Le foot amateur à l'arrêt

D'après L'Equipe, deux facteurs auraient motivé cette décision. Debarbat a vu Vincent Nolorgues, l'un de ses colistiers, monter sa propre liste à la LFA, et aurait senti la défaite venir. De plus, il aurait également été touché par le départ de Pierre Samsonoff, directeur général adjoint de la FFF et directeur de la LFA.

Créée en 1995 à la demande des Ligues et Districts, la Ligue du football amateur est théoriquement chargée de gérer, au sein de la FFF et sous le contrôle du comité exécutif, l'ensemble du football amateur et de relayer les programmes fédéraux dans les régions. Dans les faits, son pouvoir est assez limité.

Pour rappel, la FFF a officialisé la semaine passée la fin de saison 2020-2021 pour toutes les compétitions amateurs départementales et régionales, sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats. Les compétitions étaient suspendues depuis fin octobre en raison de la crise sanitaire.