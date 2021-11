Fifa: Edouard Mendy pousse un coup de gueule sur l’affiche The Best

Nommé pour le trophée Fifa The Best visant à récompenser le meilleur gardien de l’année, Edouard Mendy a poussé un coup de gueule. Parmi les cinq portiers nommés, le Sénégalais est le seul à ne pas porter le maillot de son équipe nationale. Un fait auquel le joueur de Chelsea a réagi sur Instagram.

Auteur d’une dernière grande saison avec Chelsea, c’est logiquement que Edouard Mendy a vu son nom être sélectionné pour le trophée Fifa The Best, qui récompense le meilleur gardien de l’année. À ses côtés, figurent Kasper Schmeichel, Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer.

Pour illustrer ce duel entre les cinq portiers, la Fifa a choisi une affiche postée sur les réseaux sociaux, sur laquelle les joueurs figurent avec le maillot de leur équipe nationale. Mais Mendy est le seul dans la liste à ne pas avoir le maillot de son pays, en l’occurrence le Sénégal.

Sur Instagram, le gardien des Blues a poussé un coup de gueule sur cette illustration: "Deux jours que je regarde ce post et essaie de comprendre pourquoi, mais je n’ai toujours pas compris. Est-ce normal que je sois le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal? Est-ce juste pour le Sénégal?"

Instagram Edouard Mendy © Instagram

Une affiche qui fait réagir

Edouard Mendy n’est pas le seul acteur du football à avoir dénoncé l’absence de son maillot sur cette affiche. Via un post sur Twitter, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Habib Beye a livré quelques mots envers la Fifa: "Tellement maladroit. Sans son maillot de Chelsea et bien au fond. Il s’appelle Edouard Mendy et a été élu meilleur gardien de la Ligue des champions 2020-2021."

Sur le terrain, le portier Sénégalais est reparti sur les mêmes bases de la saison dernière, en se montrant décisif dans ses cages.