Fifa, FFF, UEFA... blanchi par la justice, Platini ne veut plus d'un poste dans les instances

Acquitté par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (Suisse), dans l'affaire d'un versement par la FIFA de près de deux millions d'euros, Michel Platini a confié à LCI ce vendredi qu'il ne souhaitait plus avoir de rôle au sein d'une instance du football. Mais ne se dit pas tout à fait à la retraite.

Renouveler l'expérience? Très peu pour Michel Platini. Même au sein d'une autre institution. Dans un entretien accordé à LCI et diffusé ce vendredi, l'ancien président de l'UEFA a laissé entendre qu'il n'était pas loin d'une pré-retraite.

"Ministre des Sports? Non merci, répond l'homme de 67 ans. J'ai envie de vivre un peu tranquille. Cela fait 50 ans que je vis dans la médiatisation, les gens connaissent tout. La dernière fois j'étais à Orly, j'avais la casquette et le masque, une personne arrive en face de moi et me dit 'comment ça va monsieur Platini?' Je crois que ma famille et moi, on a besoin d'un repos médiatique important et de vieillir tranquillement."

Michel Platini a été acquitté par la justice suisse le 8 juillet dernier, tout comme l'ancien dirigeant de la Fifa Sepp Blatter, dans l'affaire du versement par la FIFA de deux millions de francs suisses (1,8 million d'euros) à l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France. Une procédure qui a duré de longues années et a visiblement laissé des traces.

"J'ai toujours dit que s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire pour le football, je le ferais mais..."

"J'ai décidé de ne pas me présenter à la Fifa, de ne pas me présenter à l'UEFA, de ne pas me présenter à la FFF ni à la Fifpro, précise l'ancien joueur de Saint-Etienne et de la Juve. Ce sont des décisions que j'ai prises il y a longtemps mais je voulais le dire la tête haute. Je ne voulais pas le dire sous le coup d'une inculpation ou d'un truc bidon."

Michel Platini laisse tout de même une toute petite porte ouverte pour un dernier défi dans le football, mais plus près du sportif. "La retraite? J'ai toujours dit que s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire pour le football, je le ferais, mais pas dans ces institutions, ajoute-t-il. Ces institutions sont des mondes qui m'ont dérangé, qui ne m'ont pas plu ces dernières années et je n'ai pas envie d'y retourner. S'il y a quelque chose de très positif pour le football, pour le jeu et pour le joueur, j'essaierai de le faire."