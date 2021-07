Fifa: Infantino attentif aux calendriers infernaux... mais veut encore développer le football

Amené à s’exprimer sur la cadence infernale qui rythme les calendriers du football mondial, Gianni Infantino a assuré que la FIFA travaillait à un football "plus sain". Tout en continuant à militer pour un Mondial des clubs élargi.

Quelques heures après le grave malaise de Christian Eriksen lors de Danemark-Finlande, le 12 juin dernier, la FIFPro (le syndicat mondial des footballeurs professionnels) avait publié une lettre ouverte afin de mettre en garde les instances concernant l’épuisement général des joueurs, demandant "un calendrier plus juste et plus raisonnable".

Invité à s’exprimer à ce sujet au cours de la deuxième édition du Sport Business Forum de l’EFE, diffusée mercredi depuis Madrid, Gianni Infantino a abordé de manière contradictoire le sujet des calendriers infernaux qui rythment le football mondial de clubs et de sélections.

Wenger missionné sur la question des calendriers

"Nous voulons un football plus sain, moins discriminant et plus compétitif, a lâché le président de la FIFA face à son instance. Pour arriver à ce résultat, il faut repenser le calendrier international. Nous avons demandé à Arsène Wenger, un homme dont l’expertise et le professionnalisme font l’unanimité, de se pencher sur cette question. Nous avons lancé une série de consultations, en commençant par nous adresser aux principaux acteurs. Nous avons parlé aux joueurs et aux entraîneurs pour leur demander à quoi pourrait ressembler le football de leurs rêves, d’ici quelques années."

A écouter le dirigeant suisse de 51 ans, président de l’instance depuis 2016, l’épineuse question est donc prise à bras le corps par la FIFA. Mais il n’a également pas manqué de faire la promotion du Mondial des clubs, qu’Infantino n’a jamais caché vouloir élargir. "Mon ambition, mon rêve, notre idée, notre philosophie serait d’avoir une cinquantaine de clubs de chaque continent capable de remporter une Coupe du monde des clubs, ainsi qu’une cinquantaine de pays, 50 équipes nationales de tous les continents, en situation de gagner une Coupe du monde. Si nous parvenons à ce résultat, le football sera en position idéale pour l'avenir." Davantage d’équipes… pour davantage de matches, donc.