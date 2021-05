FIFA: une Coupe du monde tous les deux ans? Infantino pas opposé mais sous certaines conditions

Le président de la FIFA Gianni Infantino a plaidé pour une refonte du calendrier international au-delà de 2024, assurant partir "d'une page blanche" sur ce sujet très conflictuel parmi les acteurs du foot mondial. Le dirigeant évoque aussi l'idée d'un Mondial tous les deux ans.

Le calendrier international du football va-t-il être remis à plat? Gianni Infantino y semble favorable. Le président de la FIFA, à l'occasion du 71e congrès de l'instance, a plaidé vendredi pour une refonte à partir de 2024. "Le point de départ n'est pas: le calendrier est plein, donc rien ne change. Le point de départ est l'exact inverse. Nous partons d'une page blanche et nous sommes ouverts à tous les points de vue et opinions pour améliorer le calendrier international", a-t-il déclaré vendredi en visioconférence.

S'il s'est gardé de défendre des positions personnelles sur ce terrain miné, Gianni Infantino n'a pas manqué de réiterer son intention de "trouver une date" pour son Mondial des clubs élargi à 24 équipes. Un projet qui suscite pourtant de nombreuses réticences. Aussi, le président a pris soin de dire qu'il souhaitait que la FIFA soit à la manoeuvre pour la refonte du calendrier. Avec comme argument: l'instance mondiale est le "seul organe" qui "génère" et "redistribue" ses revenus dans "le monde entier", contrairement aux ligues et aux confédérations continentales comme l'UEFA.

Une étude lancée pour un Mondial tous les deux ans

Le congrès a aussi été l'occasion pour la FIFA de se pencher sur la proposition de la fédération saoudienne d'organiser les Coupes du monde féminine et masculine tous les deux ans, au lieu de quatre. L'idée fait son chemin et sera même examinée de près dans un futur plus ou moins proche, car 166 membres de l'instance (sur 188) ont décidé de voter une motion pour qu'une étude de faisabilité soit menée.

"L'aspect sportif est la priorité"

"Arsène Wenger a lancé cette idée il y a quelques temps. On verra, on va en discuter et analyser ça. Mais l'aspect sportif est la priorité, pas l'aspect commercial. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir que si vous passez à une Coupe du monde tous les deux ans, vous allez doubler les revenus. Il faut qu'on voit d'abord si cela fait sens d'un point de vue sportif", a évoqué Gianni Infantino en conférence de presse.

Si un tel projet devait voir le jour, cela sonnerait le glas des matches amicaux, réorganiserait les phases de qualification, décalerait les tournois continentaux programmés deux ans après le Mondial, et imposerait aux clubs de libérer leurs internationaux chaque été - donc de retarder leur reprise et d'assumer un risque supplémentaire de blessure.