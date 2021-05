FIFA: Infantino remet les choses au clair sur la nouvelle règle des mains

En conférence de presse ce vendredi après le 71e congrès de la Fifa, Gianni Infantino a mis les choses au clair concernant la règle des mains. Le dirigeant de l'instance insiste sur la communication et sur la clarté autour de l'évolution des lois du jeu dans ce domaine.

La clarification de l'IFAB (International Football Association Board) date de mars mais n'a peut-être pas été suffisamment entendue. Lors de la conférence de presse post-71e congrès de la Fifa ce vendredi, Gianni Infantino est revenu sur la règle des mains et les modifications récentes autour d'elle. Un sujet qui fait souvent débat sur les terrains.

"Il y a main si un joueur touche délibérément la balle avec la main (ou le bras), c'est la première chose. Il y a également main si un joueur touche le ballon de la main sans que ce soit volontaire mais en agrandissant la surface de son corps. Il y aura alors main et/ou penalty. On va communiquer dessus parce qu'il y avait trop de détails dans les règles. Ce n'est pas seulement l'aspect volontaire de la main", insiste le président de la Fifa.

Le problème des mains sur un but ou une occasion de but

Les modifications apportées par l'IFAB en mars dernier avaient permis d'éclaircir l'épineux problème des mains offensives en cas de but. Avant cela, un but marqué après une main du buteur ou d'un coéquipier était systématiquement annulé. Cette règle a été révisée: "une main accidentelle qui conduit un coéquipier à marquer ou à avoir une occasion de but ne sera plus considérée comme une infraction", précise désormais le texte.

En clair, si cette main n'est pas volontaire ou qu'elle n'agrandit pas la surface du corps, alors le but inscrit derrière peut être validé. En revanche, un but marqué de la main ne sera pas valide, même si cette main n'est pas intentionnelle.