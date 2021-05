FIFA: Infantino nie fermement toute implication dans la Super League

Gianni Infantino, à l'occasion du 71e congrès de la FIFA, a fermement démenti toute implication dans la création de la Super League, malgré des discussions avec les clubs frondeurs.

Gianni Infantino l'assure: il n'a pas joué double-jeu par rapport à la Super League. Lors du 71e congrès de la FIFA, ce vendredi en visioconférence, le président italo-suisse s'est défendu face aux accusations de soutien des membres fondateurs du projet dissident et controversé: "Écouter les clubs et leur parler ne signifie en aucun cas que la FIFA a orchestré, était liée, a comploté, peu importe les termes, pour la création d'une Super League. Non".

S'il ne dément pas avoir discuté avec les clubs concernés, Gianni Infantino assure donc qu'il a toujours été du côté de l'UEFA. "Nous nous soucions des clubs, du foot en club. Une rupture, inévitable, est survenue, mais une rupture n'est jamais la solution pour qui que ce soit. Jamais. J'ai été clair au congrès de l'UEFA. Je l'ai dit: vous êtes avec nous, ou contre nous. Nous défendrons toujours le football contre des projets qui lui causeraient du tort. Il faut être strict. Mais la porte est toujours ouverte pour ces clubs, pour discuter, pour maintenir le football uni."

Infantino souffle le chaud et le froid

Au pic de la crise, Gianni Infantino avait publiquement pris la parole pour apporter son soutien à l'UEFA et prévenu que les clubs rebelles devraient subir les "conséquences" de leur scission. Il avait ensuite adopté un discours moins vindicatif dans une interview à L'Équipe: "Il faut toujours faire attention quand on parle de sanctions. (...) C'est vite dit qu'il faut punir. C'est même populaire ou populiste parfois. (...) Je préfère toujours privilégier le dialogue au conflit."

Son propos n'avait pas empêché l'UEFA, dirigée par Aleksander Ceferin, d'annoncer une procédure disciplinaire contre les trois clubs (Real Madrid, FC Barcelone et Juventus) encore impliqués dans la Super League. Pour les neuf autres clubs, des sanctions ont été négociées et approuvées.