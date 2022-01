Fifa The Best: le magnifique coup du foulard qui a permis à Lamela de remporter le Prix Puskas

Erik Lamela a remporté ce lundi le Prix Puskas du plus beau but de l’année 2021 lors de la cérémonie des trophées The Best organisée par la FIFA. Au cours d’un derby contre Arsenal, l’Argentin avait marqué un superbe coup du foulard avec Tottenham.

La déception de ne pas voir l’Auxerrois Gauthier Hein figurer parmi les finalistes du Prix Puskas est passée et force est de constater que le lauréat n’a pas volé son trophée. La Fifa a communiqué et choisi ce lundi le plus beau but de l’année 2021. L’heureux élu n’est autre que l’Argentin Erik Lamela, et son désormais célèbre coup du foulard lors du derby londonien entre Arsenal et Tottenham.

L’Argentin devance les autres finalistes: le Tchèque Patrick Schick, et son but lointain pendant l’Euro 2021 contre l’Ecosse et l’Iranien Medhi Taremi, malgré son joli ciseau avec Porto en Ligue des champions. Erik Lamela succès à Heung-Min Son au palmarès du Prix Puskas, ce qui permet aux Spurs de faire un doublé inédit.

Un bijou puis un carton rouge pour Lamela

L’ailier de 29 ans a ainsi marqué un sublime coup du foulard lors du duel contre les Gunners le 14 mars 2021. Entré en cours de jeu lors de ce match après la blessure de Heung-Min Son, Erik Lamela avait marqué cette petite merveille sur une passe de Lucas Moura. Mais la suite du derby s’était beaucoup moins bien passée pour l’Argentin et Tottenham.

Martin Odegaard et Alexandre Lacazette avaient permis à Arsenal de l’emporter contre leur rival. Erik Lamela, lui, avait reçu deux cartons jaunes synonymes d’expulsion contre les Gunners.

Ce coup du foulard qui lui vaut désormais le Prix Puskas reste donc comme le principal fait d’armes de l’international argentin (25 sélections) chez les Spurs. En difficulté en Premier League, Erik Lamela a ensuite rejoint le FC Séville gratuitement pendant l’intersaison. Le souvenir de sa rabona, restera.