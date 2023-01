FIFA The Best: Messi, Benzema, Mbappé… Les nommés pour le trophée de meilleur joueur sont connus

À un mois et demi de la cérémonie des The Best Football Awards, qui aura lieu le 27 février prochain, la FIFA a dévoilé la liste des 14 finalistes pour le prix de meilleur joueur.

Les identités des 14 prétendants à la succession de Robert Lewandowski, double tenant du titre du titre, sont connues. Ce jeudi, la FIFA a dévoilé le nom des finalistes au trophée The Best du meilleur joueur.

Cette année, les performances entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale de la Coupe du monde, seront prises en compte. Le vote s’ouvre ce jeudi et se terminera le 3 février prochain. Le nom du lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards le 27 février. Karim Benzema, Ballon d'or 2022, et Kylian Mbappé accompagnent notamment Lionel Messi dans cette liste.

Les fans peuvent voter

Depuis la création de ce trophée de meilleur joueur, quatre hommes ont inscrit leur nom au palmarès: Cristiano Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019) et Robert Lewandowski (2020, 2021). En 2021, l'attaquant polonais avait devancé Lionel Messi et Mohamed Salah.

Les sélectionneurs, capitaines, journalistes et supporters peuvent tous participer au scrutin. Les quatre composantes de ce jury disposent du même poids électoral, ce qui signifie que le vote de chacune d'entre elles compte pour 25% du résultat. Les fans qui souhaitent participer doivent s'inscrire sur le site sur le site de la FIFA avant de choisir leur chouchou à cette adresse.

La FIFA a également dévoilé les finalistes pour le titre de meilleur entraîneur, parmis lesquels figure Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France est accompagné de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Walid Regragui et Lionel Scaloni.

Les 14 finalistes du prix The Best de meilleur joueur

Mané

Hakimi

Alvarez

Benzema

De Bruyne

Salah

Vinicius

Neymar

Haaland

Messi

Mbappé

Modric

Lewandowski

Bellingham

Les cinq finalistes pour le titre de meilleur entraîneur

Didier Deschamps

Carlo Ancelotti

Pep Guardiola

Walid Regragui

Lionel Scaloni