Super League: Tebas accuse Infantino de double jeu et pointe son "ignorance" du football

En réaction à la dernière interview de Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui freinait pour d'éventuelles sanctions contre les clubs à l'initiative du projet de Super League, Javier Tebas s'en est pris violemment sur les réseaux sociaux au dirigeant suisse. Le président de la Liga accuse Infantino d'avoir soutenu en interne cette nouvelle compétition et pointe du doigt son "ignorance" du monde du football.

Président de la Liga, Javier Tebas n'avait pas hésité à montrer sa vive opposition face aux "gourous" des initiateurs du projet d'une Super League européenne, taclant "leur égoïsme et leur manque de solidarité". Des positions assumées lors du lancement de cette nouvelle compétition qui a rapidement capoté, mais aussi bien des mois avant.

"Infantino démontre une grande ignorance du football et de son industrie"

Javier Tebas s'en était pris déjà en février dernier à Gianni Infantino, président de la FIFA, favorable selon lui à ce projet de Super League. Une position répétée ce mercredi sur les réseaux sociaux. "Gianni Infantino, président de la FIFA, connu comme W01 pour les 'inventeurs de la Super League, démontre une grande ignorance du football et de son industrie, tacle Tebas. S'il vous plaît, plus de respect pour les ligues nationales et moins d'idées absurdes du fameux bar."

En février dernier, Javier Tebas avait déjà indiqué que Gianni Infantino était connu sous le nom de code "W01" dans la documentation du projet de Super League, que le président de la FIFA encouragerait. Cette fois, le président de la Liga réagissait aux propos d'Infantino parus dans l'Equipe ce mercredi. "Un leader doit aussi se poser la quiestion de comment on en est arrivé là", indiquait Infantino dans un sous-entendu à propos de l'UEFA, et n'étant pas forcément le plus favorable non plus à des sanctions même s'il a répété ne pas soutenir ce projet de Super League.

Gianni Infantino s'était déclaré aussi en faveur du "dialogue", et ce "même dans les situations les plus délicates". Pour rappel, le Real Madrid, à l'initiative de son président Florentino Perez, était à l'initiative de ce projet tout comme le FC Barcelone. Les deux clubs espagnols ne se sont pas encore retirés officiellement du projet de Super League, au contraire de l'Atlético de Madrid, qui devrait certainement connaître des peines moins lourdes en cas de sanctions prononcés par l'UEFA à l'encontre des 12 clubs dissidents.