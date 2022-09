Fifagate: prison ferme pour un ancien dirigeant salvadorien

L'ancien président de la fédération salvadorienne de football, Reynaldo Vasquez, a été condamné jeudi à 16 mois de prison par la justice américaine, pour avoir touché des pots-de-vin dans le cadre du Fifagate.

Il avait plaidé coupable de ces faits de corruption après son extradition en janvier 2021. Reynaldo Vasquez, 66 ans, a été ondamné jeudi à 16 mois de prison par la justice américaine, pour avoir touché des pots-de-vin dans le cadre de l'affaire dite du Fifagate. Les procureurs américains ont déclaré que lui et d'autres dirigeants ou anciens responsables de la fédération ont touché environ 350.000 dollars de pots-de-vin liés à la vente de droits de diffusion et de marketing de matches qualificatifs du Salvador pour la Coupe du monde 2018 ainsi que de rencontres amicales.



"L'accusé et ses co-conspirateurs, motivés par la cupidité, se sont déshonorés en se remplissant les poches de centaines de milliers de dollars de pots-de-vin, aux dépens d'un beau sport, de la fédération salvadorienne de football et de la communauté qu'elle servait", a déclaré le procureur Breon Peace dans un communiqué. "Vasquez doit maintenant rendre des comptes, comme les nombreux autres responsables du football corrompus qui ont été exposés par l'enquête du gouvernement", a-t-il ajouté.

Suspendu à vie de toute activité liée au football

Patron du football salvadorien de juin 2009 à juillet 2010, il a été inculpé en novembre 2015, avec des dizaines d'autres dirigeants, dans le cadre de l'affaire dite du "Fifagate", qui a notamment abouti à la chute du président de l'instance dirigeante du foot mondial Sepp Blatter.

Début octobre 2019, il a été reconnu coupable de corruption par la FIFA, suspendu à vie de toute activité liée au football et frappé d'une amende de 500.000 francs suisses (environ 520.000 euros). Une quarantaine de personnes physiques et morales ont été inculpées par la justice américaine dans le cadre du Fifagate, pour la plupart des Sud-Américains.

