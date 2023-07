Flamengo: l’intervention musclée de Gerson après l’agression du préparateur physique contre Pedro

Le vestiaire de Flamengo a été le théâtre d'une violente altercation entre l'attaquant brésilien Pedro et son préparateur physique Pablo Fernandez, ex-membre du staff de Jorge Sampaoli à l'OM, samedi après le match contre l'Atlético Mineiro. Le calme, tout relatif, est revenu grâce à l'intervention d'un autre ancien Marseillais, le milieu de terrain brésilien Gerson.

Les langues se délient après l’agression dont a été victime Pedro, l’attaquant de Flamengo et du Brésil (6 sélections), samedi soir. L'affaire fait la Une de tous les médias brésiliens depuis deux jours. Mais d’abord un rappel des faits: après le match de championnat brésilien face l’Atlético Mineiro (2-1), Pablo Fernandez, membre du staff de Jorge Sampaoli et ex-préparateur physique de l’OM, a perdu son sang-froid. Celui qui avait déjà frappé un supporter niçois lors du sulfureux Nice-OM en août 2021 (il avait écopé d’une longue suspension), a donné trois gifles et un coup de poing au visage de Pedro dans le vestiaire de Flamengo après la rencontre.

Pablo Fernandez a été viré

L’embrouille entre les deux hommes a débuté sur le terrain en deuxième période lorsque l’international brésilien a compris qu’il n’allait pas entrer en jeu, rapporte ESPN. Pedro a alors refusé de retourner s’échauffer malgré les injonctions de Pablo Fernandez. De retour dans le vestiaire, alors que Pedro est sur son portable, le membre du staff lui donne trois gifles, reprochant à l'attaquant d’avoir manqué de respect. "Qu’est-ce que tu fais mec ?" réplique alors Pedro, tout en repoussant le bras de Pablo Fernandez. C’est à ce moment-là que l’Argentin lui assène un coup de poing au visage. Un coup qui poussera le joueur, blessé à la bouche et soutenu par ses partenaires, à porter plainte au commissariat de police.

Si l’altercation n’a pas davantage dégénérée, c’est grâce à l’intervention d’un autre ancien visage bien connu des supporters de l’OM: Gerson. Appelé par l’ancien Lillois Thiago Maia, assis à côté de Pedro et témoin de l’agression, le milieu de terrain de Flamengo (qui s’était aussi embrouillé avec Igor Tudor avant de retourner jouer au Brésil) a attrapé Pablo Fernandez par le col de la chemise et l’a violemment plaqué contre le mur au point que celui-ci qui a été légèrement endommagé. "Tu es fou ? Reste calme", a alors lâché l’ex-Phocéen. Selon les témoins de la scène, Pablo Fernandez était dans un état second. Après cette grave agression, l'Argentin a été viré par Flamengo, annoncent les médias brésiliens.