Flamengo: Sampaoli sort du silence concernant son adjoint, accusé d'avoir agressé un joueur

Quelques heures après l'agression de son adjoint Pablo Fernandez sur son propre joueur Pedro, l'entraîneur de Flamengo Jorge Sampaoli sort du silence pour tenter de ramener le calme dans son équipe. L'attaquant a porté plainte contre le membre du staff.

Jorge Sampaoli a vécu une soirée pour le moins mouvementée à Belo Horizonte. Dans la foulée de la rencontre de Flamengo, gagnée dans les derniers instants sur la pelouse de l'Atlético Mineiro (2-1), son adjoint Pablo Hernandez a frappé son joueur Pedro, qui a porté plainte. L'ancien entraîneur de l'OM poste un long message pour tenter de ramener le calme, tandis que son équipe pointe déjà à 9 longueurs du leader Botafogo sur le plan sportif.

"Les raisons existent, mais, pour l'instant, n'ont pas d'importance"

"Je ne crois pas que la violence soit une solution, écrit Sampaoli. Elle ne mène nulle part. Ni dans la vie, ni dans le football. Tout au long de ma carrière, j'ai assisté à de nombreuses bagarres qui m'ont toujours laissé un sentiment de vide. Ce qui s'est passé hier m'a rendu très triste. Nous avons assombri une victoire impressionnante par un conflit interne dont les raisons existent, mais qui, pour l'instant, n'ont pas d'importance".

Pour rappel, Fernandez aurait donné un coup de poing à Pedro au moment de regagner les vestiaires, alors qu'il avait déjà frappé un spectateur au cours des incidents entre Nice et l'OM en 2021. Le différend serait venu de la décision du coach de mettre l'attaquant sur le banc et de la décision de ce dernier de stopper son échauffement trop tôt.

"Lâchement, sans raison et sans explication, j'ai été agressé d'un coup de poing au visage par Pablo Fernandez, un membre du staff de Sampaoli, disait le joueur, victime d'une coupure à la bouche, sur Instagram. La lâcheté physique a pris le pas sur la lâcheté psychologique dont j'ai souffert ces dernières semaines".

"Nous avons tous le droit de faire des erreurs"

"L'histoire m'a montré que la seule solution est la conversation, tente notamment de calmer l'ancien entraîneur marseillais. Même lorsque j'ai commis une erreur ou que j'ai vu l'erreur des autres. J'ai foi en la parole. Ce qui est une façon d'avoir foi en l'être humain. Parce que la violence nous sépare et que la conversation nous unit".

"Nous avons tous le droit de faire des erreurs, poursuit Sampaoli. Parce que nous avons la possibilité de nous transformer. De devenir meilleurs. Je suis le pilote de cette équipe. Je souffre beaucoup lorsque deux collègues de travail se disputent. Au-delà de la violence. Les entraîneurs ne se contentent pas de travailler sur la tactique et de préparer les footballeurs. Nous travaillons avant tout à la gestion des groupes. Nous essayons d'améliorer et de soigner les gens".

"Je n'ai pas dormi en pensant à la manière d'aider Pedro et Pablo"

Après les faits, Pedro est immédiatement allé déposé une plainte dans un commissariat, accompagné d'un avocat et du vice-président de Flamengo, Marcos Braz. De son côté, Pablo Fernandez risque une grosse amende et a aussi été entendu par la police. "Je n'ai pas dormi en pensant à la manière d'aider Pedro et Pablo, conclut Jorge Sampaoli. Je sais que vous avez passé une nuit terrible. Et que, quoi qu'il arrive, nous avons l'obligation de nous occuper les uns des autres. Pour nous changer. Pour nous unir. Pour être meilleurs. Et pour placer Flamengo au sommet".