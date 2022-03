Foot: le président de la Fifa Gianni Infantino candidat à un troisième mandat

Président de la Fifa depuis 2016, Gianni Infantino a révélé pendant un congrès tenu à Doha ce jeudi, son intention de postuler pour un troisième mandat à ce poste. Le dirigeant avait remplacé Sepp Blatter.

Depuis 2016 et le départ de Sepp Blatter, Gianni Infantino occupe le poste de président de la Fifa. Si son second mandat se termine en 2023, le dirigeant ne souhaite as s'arrêter là. Devant le Congrès réunissant, à Doha, les fédérations affiliées à l'instance dirigeante du football mondial, Infantino a expliqué son intention de se représenter aux élections pour garder son poste: "Je briguerai ma réélection."

L'Italo-Suisse (52 ans), juriste de formation, avait pris les rênes de la Fifa en 2016 alors que l'instance mondiale était en plein scandale planétaire de corruption, avant d'être réélu en tant que seul candidat en 2019. Sans opposant majeur déclaré pour l'heure, Infantino postulera à un troisième et dernier mandat de quatre ans lors du Congrès électif prévu début 2023.

"La Fifa n'a pas prévu d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans"

Depuis plusieurs mois, Infantino ne cache pas l'idée d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans, ou au moins d'y réfléchir. Malgré son envie, le dirigeant assure que rien n'est officiel: "Je vais être clair: la Fifa n'a pas proposé d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans. Il faut remettre les points sur les I dans ce dossier."

Une nouvelle fois, Infantino a tout de même vanté les points positifs d'un Mondial biennal: "La Fifa est arrivée à la conclusion que cette organisation biennale est possible. Mais cela aura de répercussions et des impactes (...) Les plus grands doivent grandir et les plus petits doivent bénéficier de plus d'opportunités."