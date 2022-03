"La Fifa n’a rien proposé" mais Infantino n’enterre pas le projet de Coupe du monde tous les deux ans

Gianni Infantino a profité du congrès de la Fifa, ce jeudi à Doha, pour aborder la question de la Coupe du monde tous les deux ans. Le président de l’instance internationale a rappelé qu’elle n’avait jamais proposé un tel projet, même si elle a étudié sa faisabilité et lancé une consultation auprès des acteurs du football.

Arsène Wenger appréciera. L’ancien manager d’Arsenal et actuellement directeur du développement du football mondial à la Fifa a battu le pavé pour tenter de convaincre le monde de l’intérêt d’une Coupe du monde tous les deux ans. Mais ce jeudi, Gianni Infantino a assuré que la fédération internationale n’avait jamais proposé un tel projet, malgré une volonté de réformer le football de demain.

"Nous devons nous concentrer sur l’avenir du football et l’avenir des compétitions, a lancé Gianni Infantino depuis sa tribune à la veille du tirage au sort de la Coupe du monde 2022. Avec des compétitions ouvertes à tous, les hommes comme les femmes, les jeunes filles comme les garçons, et tout personne qui rêve et espère participer à une telle compétition mondiale. Le football n’est pas limité à quelques-uns ou quelques-unes mais bien ouvert à tous. […] Il est important de pouvoir réaliser cet exploit."

"Une étude de faisabilité"

Dans sa volonté de rendre accessible le football au plus grand nombre, la Fifa a opté pour un Mondial avec 48 participants dès 2026. Mais Gianni Infantino l’assure, elle n’a jamais lancé le projet d’une Coupe du monde tous les deux ans.

"J’aimerais clarifier un point. Et bien évidemment, je vais parler de certaines discussions ainsi que spéculations sur cette Coupe du monde biennale, a encore expliqué le président de la Fifa. Je vais être clair: la Fifa n’a pas proposé d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans. Il faut remettre les points sur les I dans ce dossier. L’administration de la Fifa a voté avec certains en faveur d’une étude de faisabilité autour d’une Coupe du monde organisée tous les deux ans. Nous avons également voté sur des projets liés au football féminins et pour les jeunes. La Fifa et son administration avec Arsène Wenger à sa tête a réalisé et a commencé cette étude de faisabilité."

Infantino croit encore à un Mondial tous les deux ans

Conscient de la vive opposition au projet de Coupe du monde tous les deux ans, Gianni Infantino a fait un premier point de passage sur le projet. Si la Fifa n’a rien proposé officiellement, les échanges des derniers mois l’ont conforté dans cette idée qu’un Mondial biennal est possible. Et le dirigeant du football international de préciser que tout le monde devait y trouver son compte.

"Toutefois la Fifa n’a rien proposé. La Fifa est arrivée à la conclusion que cette organisation biennale est possible. Mais cela aura des répercussions et des impacts. Une fois ces différents points clarifiés, une phase de consultation et de discussion sera lancée, a enfin promis le patron de la Fifa. Celle qui permet de trouver des accords et des compromis. Je regarde les membres des fédérations, des championnats, des ligues et les joueurs présents à ce congrès. […] Nous travaillons ensemble et nous essaierons d’initier les débats pour voir ce qui convient à tous. Les plus grands doivent grandir et les plus petits doivent bénéficier de plus d’opportunités. Merci à tous et merci pour tous vos commentaires lors des différentes discussions."