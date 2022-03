Coupe du monde 2022: Infantino félicite le Qatar pour ses "progrès" sur la protection des travailleurs

À huit mois de la Coupe du monde, Gianni Infantino a rencontré ce mardi le ministre du Travail du Qatar. Dans un communiqué, le président de la FIFA se félicite de "progrès importants réalisés au cours de la dernière décennie" sur les droits et le bien-être des travailleurs.

Gianni Infantino est visiblement ressorti convaincu de sa rencontre avec le ministre du Travail qatari. Ce mardi, à environ huit mois de la Coupe du monde, la FIFA a publié un communiqué dans lequel son président se félicite des progrès effectués par le pays du Golfe sur la question de la protection des travailleurs, alors que de très nombreuses voix s’élèvent depuis des années pour alerter sur le sort des migrants employés sur la préparation de cet événement.

"Nous devons reconnaître les progrès importants qui ont été réalisés au Qatar au cours de la dernière décennie", a estimé Gianni Infantino dans le communiqué de la FIFA, juste après sa rencontre avec le ministre qatari. "Des réformes législatives historiques ont été introduites et ont déjà apporté des avantages concrets à des centaines de milliers de travailleurs migrants. Il reste encore des défis à relever - comme dans de nombreux autres pays du monde - mais les progrès réalisés ces derniers temps sont indéniables, tout comme l'engagement à apporter des changements sociaux positifs."

Le Qatar "pionnier dans la modernisation du droit du travail" et du "bien-être des travailleurs" selon son ministre du Travail

Pour corroborer les propos de son président, la FIFA cite par exemple “la nouvelle loi sur le salaire minimum” qui aurait déjà permis d'augmenter les salaires de 280 000 travailleurs. "De même, depuis mai 2021, la législation sur le travail en cas de températures élevées (le travail en plein air étant interdit au-delà de 32,1°C selon l'indice WGBT) a entraîné une forte baisse des cas liés à la chaleur traités au Qatar, 338 entreprises ayant été fermées pour non-conformité depuis son entrée en vigueur", ajoute l’instance internationale.

"L'État du Qatar a été un pionnier dans la modernisation du droit du travail et des réglementations relatives au bien-être des travailleurs", affirme de son côté le Dr Ali bin Samikh Al Marri, ministre du Travail. "Ces réformes reposent sur un cadre juridique et législatif qui continuera à être appliqué après la Coupe du monde."

Ce lundi, la FIFA a par ailleurs reçu une délégation d’Amnesty International à Zurich. En août dernier, l'organisation de défense des droits humains faisait part de son inquiétude quant au sort des travailleurs migrants dans le cadre de la Coupe du monde 2022. “Nous restons pleinement déterminés à assurer la protection des travailleurs engagés dans la livraison de la Coupe du monde, et nous sommes convaincus que le tournoi servira également de catalyseur pour un changement positif et durable plus large dans le pays hôte”, avait alors commenté Joyce Cook, directrice de la responsabilité sociale et de l'éducation de la FIFA.