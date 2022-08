Foot: un match du championnat ukrainien dure presque 4 heures 30 à cause d'alertes aériennes

Le match de la première journée du championnat ukrainien entre le Rukh Lviv et le Metalist Kharkiv a duré près de 4 heures 30, en raison d'alertes aériennes. Les différents acteurs de cette rencontre à huis clos ont connu trois interruptions, se réfugiant dans un bunker.

C'était un risque connu. Le match de première division ukrainienne de football entre le Rukh Lviv et le Metalist Kharkiv, qui se déroulait mercredi à Lviv, a duré 4 heures et 27 minutes au lieu de 90 minutes, hors mi-temps et arrêts de jeu éventuels, à cause de plusieurs alertes aériennes.

Les matchs se disputent à huis clos

Interrompue trois fois par les sirènes d'alarme, la rencontre qui avait commencé à 15H00, heure locale, s'est terminée à 19H27. Les deux équipes ont au total passé 145 minutes dans un abri, sans qu'aucune frappe ne soit détectée dans la zone. "On s'habille et on joue ici", ont même plaisanté certains lorsqu'ils se trouvaient dans le bunker. Au final, c'est le Metalist qui l'a emporté 2-1 à l'extérieur.

La ville de Lviv, située dans l'ouest de l'Ukraine et terre d'accueil de nombreux réfugiés depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a subi de violentes attaques aériennes ces derniers mois. L'Ukraine célèbrait le jour de l'Indépendance, qui commémore sa séparation de l'URSS en 1991, mercredi, six mois jour pour jour après le début du conflit.



Le championnat ukrainien a repris mardi à huis clos, avec une sécurité très renforcée. La dernière saison avait été stoppée définitivement en raison du conflit, sans attribuer de champion mais permettant tout de même de désigner les équipes qualifiées pour les compétitions européennes. Premier au moment de l'arrêt, le Shakhtar Donetsk disputera la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions, dont le tirage au sort aura lieu ce jeudi.