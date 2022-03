Guerre en Ukraine: le très joli geste de Beckham pour encourager ses fans à faire des dons

David Beckham a laissé son compte Instagram à une médecin ukrainienne pendant toute une journée, ce dimanche. Cette dernière a publié plusieurs stories pour montrer son quotidien au centre prénatal de Kharkiv, où les combats font rage. L’ancien international anglais a ainsi voulu encourager ses 71.5 millions de followers à faire des dons à l’UNICEF.

David Beckham veut se servir de son immense popularité sur les réseaux sociaux pour venir en aide aux Ukrainiens. Ce dimanche, l'ancien joueur de Manchester United ou encore du Real Madrid a laissé son compte Instagram à une médecin ukrainienne travaillant au centre prénatal de Kharkiv.

"Aujourd'hui, je cède mes réseaux sociaux à Iryna, directrice du centre périnatal régional de Kharkiv, en Ukraine, où elle aide les mères à accoucher", a détaillé le propriétaire de l’Inter Miami dans une vidéo publiée sur Instagram et vue plus de quatre millions de fois. "Allez voir mes stories pour en savoir plus sur le travail extraordinaire qu'Iryna et les professionnels de santé comme elle font pour sauver des vies en Ukraine. Donnez ce que vous pouvez pour soutenir l'UNICEF et des personnes comme Iryna."

“Nous risquons probablement nos vies, mais nous n'y pensons pas du tout"

Toute la journée, les 71.5 millions de followers de l’ambassadeur de l’UNICEF ont donc pu suivre le quotidien de la médecin de Kharkiv, où les combats entre les troupes ukrainiennes et russes font rage. Les internautes ont notamment pu découvrir le sous-sol exigu de l'hôpital où toutes les femmes enceintes et les nouvelles mères ont été évacuées au premier jour de l'invasion russe.

"Nous travaillons 24 heures sur 24, sept jours sur sept", a détaillé la médecin ukrainienne. "Nous risquons probablement nos vies, mais nous n'y pensons pas du tout. Nous aimons notre travail... Les médecins et les infirmières ici, nous nous inquiétons, nous pleurons, mais aucun d'entre nous n'abandonnera."