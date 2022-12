Football: 20.000 euros de dons récoltés pour tenter de sauver le Gazélec Ajaccio

Réunis ce jeudi au stade Ange Casanova, plusieurs centaines de supporters du Gazélec Ajaccio, placé en redressement judiciaire le 20 décembre dernier, se sont mobilisés pour tenter de sauver le club via un appel aux dons. Plus de 20.000 euros auraient déjà été récoltés selon France 3 Via Stella.

L'heure est au sauvetage pour le Gazélec Ajaccio et les supporters du club corse. Placé en redressement judiciaire le 20 décembre dernier par le tribunal de commerce d'Ajaccio, le GFCA est tout proche de voir son aventure s'arrêter. Ce jeudi, plusieurs centaines de fans se sont rassemblés au stade Ange Casanova afin de clarifier l’appel aux dons lancé par différentes associations. L'objectif est simple : sauver le club de la banqueroute.

Les socios et autres supporters du GFCA au soutien d'un monument du football insulaire

Comme le rapporte France 3 Via Stella, une première séquence de mobilisation aurait permis de soulever d'ores et déjà 20 000 euros. Reste toutefois à organiser cette collecte alors que plusieurs structures ont appelé, depuis une dizaine de jours, à la solidarité pour sauver l'un des emblèmes du football insulaire.

Cette somme globale pourrait être destinée aux socios du Gazélec, comme l'explique Dominique Catalina, le président de ces derniers, à France 3. "On a fait le constat que seuls les socios avaient une structure qui pouvait être légale pour récolter des dons afin d’aider le GFCA Football. Ils peuvent faire des reçus, ils sont reçus en préfecture, ils ont une comptabilité claire", avance-t-il. Le devenir de l'équipe première et des personnes salariées du club, lui, n'a pas été évoqué.

Le 20 décembre dernier, le tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté l'état de cessation de paiements du club, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné un juge commissaire et un administrateur avec des pouvoirs élargis lors d'une audience à huis clos. Une nouvelle audience est prévue le 23 janvier après une période d'observation d'un mois. Deux options seront alors sur la table : soit le redressement judiciaire est confirmé, soit c’est une liquidation qui attend le GFCA. Dans le premier cas, le club corse terminerait le championnat avec le spectre d'une nouvelle rétrogradation administrative en fin de saison. Dans le deuxième cas, cela acterait la disparition pure et simple du club, avec un retour à la case Régional 2 la saison prochaine.