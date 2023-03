Football: après Cruzeiro et Valladolid, Ronaldo a ciblé un club portugais pour un nouveau rachat

Déjà propriétaire de Cruzeiro (Brésil) et de Valladolid (Espagne), la légende brésilienne Ronaldo songerait à acquérir un troisième club, cette fois au Portugal. Il s'agit de l'Amora Futebol Clube, qui évolue pour l'instant en troisième division.

Un nouveau club dans la galaxie Ronaldo ? En tout cas, c'est une possibilité. D'après le quotidien madrilène As, l'attaquant brésilien double champion du monde (1994, 2002) voudrait racheter le club portugais d'Amora, qui joue actuellement au troisième échelon national.

Déjà propriétaire de Valladolid et Cruzeiro

Le club d'Amora (situé à environ 20 kilomètres de Lisbonne) appartient pour l'instant à 75% au groupe espagnol Odemira Capital, dirigé par l'entrepreneur José María Gallego, qui est également associé au Betis Séville.

Depuis la fin de sa carrière sportive en 2011, Ronaldo s'est lancé dans le monde des affaires. Il est notament devenu propriétaire du club espagnol de Valladolid en 2018 puis de Cruzeiro (Brésil) en 2021.

Mais Ronaldo ne souhaite pas s'arrêter là. D'après le site brésilien maisfutebol, l'ancien attaquant du PSV, du Barça, du Real Madrid ou encore de l'AC et Inter Milan compterait également investir en Angleterre pour racheter un club de Championship (deuxième division) ou de League One (troisième division). De quoi alimenter un peu plus encore la légende du Brésilien.