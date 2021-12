Ronaldo s’offre Cruzeiro, le club de ses débuts

Après Valladolid, le légendaire avant-centre brésilien Ronaldo va racheter le club de Cruzeiro, le club de ses débuts au Brésil.

A 45 ans, le "Fenomeno" s’offre un sacré cadeau de Noël. Rien moins que Cruzeiro, le club où il a débuté sa carrière il y a presque 30 ans avant de rejoindre l'Europe et le PSV Eindhoven en 1994.

Samedi, Ronaldo a confirmé le rachat à hauteur de 90% du club de Belo Horizonte, rétrogradé en D2 brésilienne pour la première fois de son histoire il y a deux ans. L’ex-buteur de la Seleçao (62 buts en 98 sélections) a officialisé sur les réseaux sociaux l’accord avec le président de la formation auriverde, Sergio Santos Rodrigues. Selon le site Globoesporte.com, Ronaldo, 45 ans, deviendra actionnaire majoritaire du club moyennant 400 millions de réais (environ 60 millions d'euros).

Son 2e club après Valladolid

"Je suis tellement heureux d'avoir conclu cette opération, s’est réjoui Ronaldo. J'ai beaucoup à redonner à Cruzeiro, ramener le club à la place où il mérite de figurer. Nous avons beaucoup de travail à faire." Le club brésilien a subi de lourdes pertes financières depuis sa rétrogradation en deuxième division.

Ce n’est pas la première fois que le double Ballon d’or (1997, 2002) rachète un club. En 2018, l'ancien attaquant du Barça et de l'Inter est devenu pour 30 millions d'euros le propriétaire du club espagnol de Valladolid, dont il est aussi le président.

Passé par le centre de formation de Sao Cristovao, petit club de Rio de Janeiro, sa ville natale, Ronaldo avait rejoint Cruzeiro à l'age de 16 ans. Et c'est avec les Bleus de Belo Horizonte qu'il a fait ses grands débuts chez les professionnels, en 1993. Au total, il a marqué 56 buts en 58 matches sous le maillot de Cruzeiro, ce qui lui a valu d'être appelé pour la Coupe du Monde de 1994, qu'il a remportée sans jouer une seule minute. Après ce sacre, il a été vendu par Cruzeiro au PSV Eindhoven (1994-1996).

Cruzeiro a été un des meilleurs clubs brésiliens de la dernière décennie, avec deux doublés en championnat national (2013 et 2014) et en Coupe du Brésil (2017 et 2018). Mais l'équipe a été reléguée fin 2019, à cause notamment de problèmes financiers et de tensions internes au sein de la direction. Elle a même été menacé de descendre en troisième division cette saison, terminant finalement à une piteuse 14e place de la Série B brésilienne.