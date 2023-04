Football: d'une balayette en fin de match aux excuses à l'hôtel, la belle anecdote de Briand sur Ronaldo

Invité de Canal+ vendredi, l'ancien international tricolore, Jimmy Briand, a livré une anecdote sur sa première rencontre avec Cristiano Ronaldo lors du championnat d'Europe U17 en 2002.

On avait eu un aperçu de cette belle anecdote entre Jimmy Briand et Cristiano Ronaldo début janvier lorsque l'ancien Lyonnais avait expliqué au micro de Prime Video que le Portugais était venu, en 2002, le voir dans sa chambre d'hôtel pour lui demander son maillot après un match entre la France et la Seleçao lors des championnats d'Europe U17.

Vendredi soir, c'est sur le plateau de Canal + Sport, lors d'une petite présentation de sa collection de maillots de foot, que l'ancien international tricolore (cinq sélections) a développé plus en profondeur cette histoire, alors que la photo de Briand et CR7 - ce dernier étant vêtu du numéro 7 du Français - était devenu virale sur les réseaux sociaux.

"J'entends toquer à ma porte, j'ouvre et c'est Ronaldo qui vient s'excuser et me demander mon maillot"

"On avait joué l’un contre l’autre avec Cristiano lors du championnat d’Europe U17, France-Portugal, se rappelait l'ancien rennais et lyonnais. On les avait battus 2-0. Il était jeune, très bon, assez personnel et émotif. Sur la dernière action du match, il était un peu énervé de perdre et il me met une balayette, qui lui vaut un carton rouge. Il rentre aux vestiaires etc... sauf qu'on était dans le même hôtel que les Portugais. Le soir, j'entends toquer à ma porte, j'ouvre et c'est Ronaldo qui vient s'excuser et me demander mon maillot. On a pris une photo qui a ensuite beaucoup circulé. Il n'y a pas le nom derrière le maillot donc parfois les gens peuvent avoir du mal à le croire !"

Neuf ans plus tard, en 2011, lors du 8e de finale de Ligue des champions entre l'OL et le Real Madrid, cette fois c'est Jimmy Briand qui a demandé sa tunique au quintuple Ballon d'or. "Il se souvenait bien de moi, c'était sympa parce qu'il était devenu ce qu'il est devenu mais il n'avait pas oublié, il se souvenait très bien de ce moment."