L’OL, Bordeaux, le PSG, son engament associatif, ses ambitions d’entraîneur… Jimmy Briand se confie

Parrain du projet "Make a wish. Create a smile", qui réalise les vœux d’enfants malades, Jimmy Briand passe actuellement ses diplômes d’entraîneur. L’ancien attaquant de 37 ans est également consultant pour Prime Vidéo et suit de près la Ligue 1. Avec un oeil indulgent pour le PSG et un regard optimiste pour l'OL. En espérant y revoir rapidement Bordeaux.

Jimmy Briand, vous êtes le parrain du projet solidaire "Make a wish. Create a smile". De quoi s’agit-il?

C’est un projet qui permet de réaliser les vœux d’enfants malades. L’agence Sifflote, basée à Bordeaux et crée par Thibaud Dessa, m’a approché pour y participer. Le but est de récolter des fonds à travers la vente de ballons éco-responsables en série limitée. Tous les bénéfices seront reversés à l’association "Make-A-Wish", qui œuvre en faveur d’enfants atteints de graves maladies. La vente des ballons aura lieu mi-avril sur internet. Il y aura aussi un match de futsal à Bordeaux le 22 mai, avec la présence d’anciens joueurs, de joueuses, d’humoristes et de chanteurs.

Pourquoi avoir accepté de participer à cette initiative?

Tout au long de ma carrière, j’étais le parrain de nombreuses associations, même si je ne l’ai pas crié sur tous les toits. Ça m’a toujours paru important de pouvoir donner un peu de bonheur aux gens qui en ont besoin. Ce n’est pas grand-chose à chaque fois. Mais j’essaie d’être présent, de soutenir et de mettre en avant des associations. Pour ce projet, j’aimerais bien rencontrer les enfants et les accompagner dans leurs vœux. Pour aller au bout de l’idée.

"Bordeaux doit être en Ligue 1"

Vous êtes resté près de Bordeaux après avoir terminé votre carrière de joueur aux Girondins l’été dernier?

Mon fils Noam (13 ans) est au centre de formation de Bordeaux. Il est entré au centre quand j’ai terminé ma carrière, donc on a décidé de rester ici pour l’accompagner. Sinon peut-être qu’on serait repartis. En tout cas, il fait bon vivre dans la région (sourire).

Vous suivez la saison de Bordeaux en Ligue 2?

Pour être honnête, je suis ça d’un œil, parce que je suis souvent parti les week-ends à cause de mon emploi du temps. Mais forcément, je regarde les résultats. Et quand j’ai l’occasion, j’accompagne mon fils au stade. J’ai dû y aller deux fois cette saison. J’espère vraiment qu’ils vont remonter. C’est un club qui doit être en Ligue 1. Je pense qu’ils seront à la lutte pour les deux premières places jusqu’au bout. En espérant que la fin soit heureuse pour les Girondins.

"Devenir entraîneur en Ligue 1? C’est le but ultime"

En plus d’être consultant pour Prime Vidéo, vous suivez un cursus de formation pour devenir entraîneur…

Oui, je coache des équipes dans la région de Bordeaux la semaine et je prépare mes diplômes. Cette année, je passe le diplôme d’entraîneur spécifique des attaquants à Clairefontaine, donc je bosse dans ce rôle avec plusieurs clubs. Et l’année prochaine, je reprendrai mes diplômes généraux. C’est la voie que j’ai choisie pour mon après-carrière, je veux être dans le coaching. Mon ambition sur le long terme, c’est d’être entraîneur n°1 et d’avoir une équipe à gérer. En Ligue 1? Oui, le but ultime, ce serait ça mais aujourd’hui, je suis vraiment focalisé sur ma formation.

Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération d’entraîneurs en Ligue 1, incarnée par Will Still à Reims (30 ans) ou Didier Digard à Nice (36 ans)?

C’est rafraîchissant, ça donne envie. Ça montre qu’il n’y a pas d’âge ou de parcours particulier pour pouvoir être bon. Ça a amène un vent de fraîcheur. C’est bien que les clubs n’aient pas cette crainte de confier les rênes à de jeunes coachs.

"Laurent Blanc est le coach idéal pour l’OL"

Comment expliquez-vous les difficultés actuelles de l’OL, où vous avez évolué de 2010 à 2014?

C’est difficile à expliquer. Ça dure maintenant depuis quelques saisons. Mais avec Laurent Blanc, je pense qu’ils ont le coach idéal. Il est arrivé en cours de saison et c’est compliqué de changer les choses dans ces conditions. Mais j’ai beaucoup d’espoir sur eux pour la saison prochaine, quand Laurent Blanc aura monté son effectif et mis en place ses principes de jeu dès le départ. Je suis optimiste pour le futur de l’OL.

"Je préférerais que Messi reste au PSG"

En tant que natif de la région parisienne, comment jugez-vous la saison du PSG?

On est exigeants avec Paris, vu leur équipe et leur coach (Christophe Galtier). On les juge beaucoup sur la Ligue des champions et une fois de plus, malheureusement, ce n’est pas passé (élimination en 8es de finale par le Bayern Munich, ndlr). Après, en championnat, malgré leur période un peu moins bonne, ils sont quand même leaders haut la main. Je pense qu’ils vont être champions, donc il faut aussi relativiser.

Le PSG doit-il prolonger Lionel Messi?

En tant que spectateur, je préférerais qu’il reste, mais Paris fera ce qu’il faut en tant que club. Ils ont compris que c’était important d’avoir aussi des jeunes de la région parisienne. On le voit avec Zaïre-Emery, Pembélé ou Bitshiabu. Ils sont à l’image de cette nouvelle génération avec un gros potentiel, de la maturité et une énorme confiance. Je pense aussi à Désiré Doué de Rennes. Ils sont là pour jouer malgré leur jeune âge, je suis admiratif de ça.

"Balogun est vraiment impressionnant"

Quel joueur vous a surpris cette saison en Ligue 1?

J’aime beaucoup Balogun (l’actuel meilleur buteur de L1). Il est vraiment impressionnant avec Reims. Mettre autant de buts dans une équipe qui n’est pas censée être dans le haut de tableau, c’est fort. Son taux d’efficacité est vraiment important. Et même dans tout ce qu’il fait, ses déplacements, ses prises de balle, c’est très intelligent. C’est un joueur que je vois faire une belle carrière. Je ne serai pas étonné qu’Arsenal le garde la saison prochaine (il est prêté à Reims par les Gunners).