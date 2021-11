Football: l'Arabie saoudite va lancer un championnat féminin

La fédération saoudienne de football a annoncé le lancement, pour fin novembre, d'un championnat féminin avec 16 équipes. Les équipes disputeront d'abord une phase régulière, avec des regroupements géographiques, avant une phase finale. Cette ligue marque un "moment important" selon la Fédération, alors que les femmes n'ont été autorisées à entrer dans les stades de football qu'en janvier 2018.

L'Arabie saoudite, qui tente de se débarrasser de son image de royaume ultraconservateur, va lancer fin novembre un championnat de football féminin comprenant 16 équipes, a indiqué samedi la Fédération saoudienne de football. Le projet devait déjà voir le jour l'année dernière, avant la pandémie de coronavirus qui a perturbé les plans.



Le lancement de ce championnat le 22 novembre marque un changement notable pour les femmes saoudiennes, qui n'ont été autorisées à entrer dans un stade de football pour assister à un match qu'en janvier 2018.

"Un moment important" pour la Fédération

La compétition se déroulera en deux temps, les équipes s'affrontant d'abord au sein de trois ligues régionales à Riyad, la capitale, Jeddah et Dammam. Les formations qualifiées à l'issue de la phase régulière joueront les phases finales début 2022 à Jeddah.



La création de ce championnat est un "moment important" pour la fédération, a déclaré son président, Yasser al-Misehal, et fait partie d'un programme de soutien au football féminin lancé en 2017. Sous l'impulsion du prince héritier Mohammed ben Salmane, l'Arabie saoudite est récemment entrée dans un vaste programme de réformes économiques et sociales qui comprend un assouplissement des interdictions pesant sur les femmes.



Les dirigeants saoudiens, critiqués pour les atteintes du royaume aux droits humains, utilisent depuis quelques années le sport comme levier diplomatique, afin de redorer l'image du pays sur la scène internationale.

Début octobre, le fonds saoudien PIF, présidé par Mohammed ben Salmane, a racheté le club anglais de Newcastle, 19e de Premier League après 11 journées. Début décembre, Djeddah doit accueillir le premier GP d'Arabie Saoudite de l'histoire de la Formule 1.