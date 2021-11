Ligue 1: le fonds saoudien qui a racheté Newcastle s'est intéressé à Bordeaux

Amanda Staveley a confirmé ce jeudi avoir étudié le rachat de plusieurs clubs avant de s’associer au fonds souverain d’Arabie saoudite à Newcastle. Parmi les cibles visées par la nouvelle dirigeante des Magpies, un club français: les Girondins de Bordeaux.

Au bord de la faillite et racheté pendant l’été par Gérard Lopez, le club de Bordeaux aurait pu sombrer sans l’intervention de l’ancien propriétaire de Lille. Mais selon les révélations d’Amanda Staveley ce jeudi, les Girondins auraient également pu tomber entre les mains de l’Arabie saoudite et de son richissime fonds souverain (PIF). Dans un entretien accordé au site de Newcastle, la femme d’affaires et copropriétaire des Magpies a assuré avoir songé à d’autres formations avant de finaliser l’acquisition de l’actuel 19e de Premier League.

"Nous avons parlé à l'Inter Milan, à l'AC Milan mais le problème était que la structure de la Ligue était en désordre, a lancé Amanda Staveley citée par le journal The Independent. Nous avons brièvement regardé Bordeaux. Mais nous ne regardons plus l'Inter."

Staveley accepte le "risque" de la relégation

Interrogée en marge de la nomination de Eddie Howe à la tête de l’équipe première, la dirigeante britannique a également abordé le risque pris d’investir dans un club relégable en Premier League.

"[Attendre après le mois de décembre ?] Cela aurait été un pari d'investissement sûr, mais nous ne l'avons pas fait, a poursuivi Amanda Staveley. Nous avons décidé que si nous ne le faisions pas maintenant, cela n'arriverait pas et nous devions prendre ce risque."

Racheté depuis le début du mois d’octobre, Newcastle reste sur deux nuls et deux défaites en quatre matchs sous la direction saoudienne. Le PIF et les nouveaux dirigeants se préparent à investir lors du mercato hivernal afin d’aider l’équipe à sauver sa place en Premier League.

Amanda Staveley et ses partenaires n’auraient pas forcément été en meilleure position avec Bordeaux. Après treize matchs de Ligue 1, les Girondins occupent la 18e place du classement, synonyme de barrages pour le maintien. Les investisseurs saoudiens ont préféré prendre un risque en Premier League plutôt qu’en France.