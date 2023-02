Osasuna-Real: le coup de gueule de Courtois après de nouvelles insultes contre Vinicius

Vinicius Junior a une nouvelle fois été victime d'insultes de supporters, samedi, lors de la victoire du Real Madrid sur le terrain d'Osasuna (2-0) en championnat. Un comportement "pitoyable" pour Thibaut Courtois.

Insultes racistes, incitation à la violence, attitudes haineuses… Depuis le début de la saison, Vinicius Junior est pris à partie dans les tribunes de Liga. S’il s’est lui aussi lâché à l’égard de l’arbitre lors de la victoire du Real Madrid à Osasuna samedi (2-0), le Brésilien a une nouvelle fois été victime de comportements inacceptables du côté de Pampelune. Comme le rapporte la radio Cadena Ser, des supporters d’Osasuna l’ont insulté tout au long de la rencontre, y compris lors de la minute de silence observée avant le coup en hommage aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie.

"C'est pitoyable"

Ce qui a conduit Thibaut Courtois à pousser un gros coup de gueule après le match. "Il y a eu cette minute de silence et quelqu'un a traité Vinicius de 'fils de...', c'est pitoyable. Ils scandaient 'Vinicius, va te faire foutre', c'est malheureux. Il faut regarder ce que font ces gens, pas Vinicius. On voit des enfants avec leurs parents qui font des doigts d’honneurs. C’est regrettable", a commenté le portier belge au micro de DAZN. Carlo Ancelotti a lui aussi pris la défense de son joueur : "Ce qu'il s’est passé pendant la minute de silence est un manque de respect non seulement pour Vinicius, mais aussi pour la Turquie et la Syrie."

Vinicius a même reçu le soutien de Sergio Herrera, le gardien d’Osasuna. "Vinicius s’est comporté normalement. Il faut arrêter tout ce qui se passe avec lui", a-t-il réagi, alors que les insultes visant Vinicius se multiplient ces dernières semaines. Début février, la Ligue espagnole de football a ainsi ouvert une enquête après les injures racistes dont a été victime l’attaquant de 22 ans lors d’un match de championnat à Majorque. Samedi soir, Vinicius, passeur décisif sur l'ouverture du score de Federico Valverde, a réagi à sa façon au traitement qu’il a reçu à Osasuna.

"Les insultes continuent… mais la danse aussi… Rendez-vous à Liverpool ! Allez Madrid", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, en référence au huitième de finale aller de Ligue des champions programmé mardi entre les Reds et le Real à Anfield.