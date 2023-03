PSG: Galtier acte le forfait de Neymar pour le match retour contre le Bayern

Le PSG devra se passer de Neymar pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions sur le terrain du Bayern Munich, mercredi (21h, sur RMC Sport). Christophe Galtier a annoncé son absence, ce vendredi.

Le PSG devra encore se passer de l’une de ses trois stars offensives face au Bayern, mercredi. Christophe Galtier a annoncé, ce vendredi, le forfait de Neymar pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions en Allemagne (21h, sur RMC Sport), trois semaines après la défaite à domicile à l’aller (0-1). La star brésilienne souffre d’une entorse de la cheville droite sans fracture, occasionnée face à Lille, le 19 février dernier.

"Sur les deux prochains matchs, on n'aura pas Ney dispo"

Neymar a-t-il une chance d’être dans le groupe pour le match face au Bayern? "Non", a répondu Galtier du tac-au-tac avant d’instiller une légère part de doute dans la foulée. "Je pense qu’il sera forfait face au Bayern Munich." Il a confirmé son absence quelques minutes plus tard alors qu’il répondait à une question sur le changement de dispositif en l’absence d’une de ses trois stars offensives.

"Sur les deux prochains matchs (contre Nantes et le Bayern, ndlr), on n'aura pas Ney dispo, a-t-il affirmé. Le travail de mes deux attaquants (Messi et Mbappé) et de mes trois milieux de terrain (Vitinha, Verrati, Ruiz) a été remarquable à Marseille. Notre bloc était beaucoup plus compact, plus dense. On a gagné beaucoup plus de duels que d’habitude. Avec l'absence de Ney - au lieu d'avoir deux milieux et trois offensifs -, on sera avec trois milieux de terrain et deux offensifs. Vous dire que l'absence de Ney est anodine, non. Il faut partie des meilleurs passeurs de la Ligue 1 et c'est quand même une absence préjudiciable pour nous."

Le communiqué médical publié avant sa prise de parole se montrait plus prudent: "Neymar Jr continue sa rééducation, un point sera fait lundi pour préciser l’évolution". Le technicien semble s'être déjà fait une raison sur la star brésilienne. A l’aller, Galtier avait davantage maintenu le doute sur la présence de Kylian Mbappé, touché à une cuisse et un genou. Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant était entré en jeu en deuxième période et avait immédiatement amené le danger sur le but bavarois. A moins d’un coup de bluff ou d’un rétablissement plus rapide que prévu, Neymar ne foulera pas la pelouse de l’Allianz Arena.